Israel Iran War: ईरान जंग के बीच स्पेन ने दिया ट्रंप को झटका, अपने मिलिट्री बेस इस्तेमाल पर बैन; US के 15 लड़ाकू विमान वापस लौटे

Iran Israel War Updates: ईरान से जारी जंग के बीच स्पेन ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है. स्पेन ने साफ तौर पर ईरान के खिलाफ अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है. अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग का आज तीसरा दिन है. सोमवार को भी ईरान के कई शहरों पर इजरायल ने मिसाइलों की बारिश की. इन हमलों के जवाब में ईरान की ओर से भी इजरायल के अलावा खाड़ी देशों में स्थित अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है.

दरअसल, शनिवार (28 फरवरी) को इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान के तेहरान पर हमला किया. इस हमलें में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. इसके साथ ही कई बड़े नेताओं और कमांडरों की मौत हुई. सऊदी अरब, कुवैत, यूएई समेत कई देशों पर ईरान की ओर से हमला किया जा रहा है. हालांकि, तेहरान ने स्पष्ट किया है कि वह केवल अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है.

ईरान पर इजरायली हमले की स्पेन ने की निंदा

मिलिट्री बेस के इस्तेमाल पर लगाए गए बैन को लेकर स्पेन के विदेश मंत्री जोसे मैनुअल अल्बारेस की ओर से कहा गया कि स्पेनिश बेस को ईरानी ऑपरेशन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी ऐसी कार्रवाई के लिए इसका इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे. वहीं, स्पेन के समाजवादी प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने US-इजरायल की एकतरफा सैन्य कार्रवाई की निंदा की है और चेतावनी देते हुए कहा कि यह अनिश्चित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ईरान के एक अटैक ने बंद कर दी सऊदी की दुकान! कहां तक फैला है 'अरामको' का साम्राज्य, भारत में भी पसारे पैर

स्पेन के फैसले के बाद अमेरिकी विमान रवाना

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्पेन के इस फैसले के बाद रोटा और मोरान सैन्य अड्डे से 15 अमेरिकी विमान रवाना हो गए. इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पुराने सहयोगी और ब्रिटिश के पीएम कीर स्टार्मर पर नाराजगी भी जताई है. बताया जाता है कि पीएम स्टार्मर ने अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए डिएगो गार्सिया द्वीप का इस्तेमाल करने की अनुमति देने में देरी कर दी, जिस कारण ट्रंप भड़क उठे. चूंकि, ट्रंप चाहते थे कि अमेरिका जंग के पहले दिन ही इस सैन्य बेस का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला करे, लेकिन ब्रिटेन ने इस सैन्य बेस का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी, इस कारण ट्रंप ने निराशा जताई.

यह भी पढ़ें: मिसाइलों की जंग के बीच इजरायल का बाजार 'मुस्कुराया', लागत के गणित ने बदला खेल!