Advertisement
trendingNow13128191
Hindi NewsदुनियाIsrael Iran War: ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के बाद उनकी पत्नी की भी मौत, US- इजरायली हमले में आधा परिवार तबाह!

Israel Iran War: ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के बाद उनकी पत्नी की भी मौत, US- इजरायली हमले में आधा परिवार तबाह!

Israel Iran Conflict: शनिवार (28 फरवरी) को इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी. इसके दो दिन बाद सोमवार को ईरानी मीडिया ने दावा किया कि खामेनेई की पत्नी की भी मौत हो गई. हमले के बाद वह बुरी तरीके से जख्मी हो गई थीं और कोमा में चली गई थीं.  

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 02, 2026, 08:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खामेनेई की पत्नी ने तोड़ा दम. (फाइल फोटो)
खामेनेई की पत्नी ने तोड़ा दम. (फाइल फोटो)

Khamenei Wife Died: इजरायल और अमेरिका की ओर से किए गए संयुक्त हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर नेता अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई बड़े नेताओं और अधिकारियों की मौत हो गई. शनिवार (27 फरवरी) को इजरायल ने तेहरान पर अचानक हमला किया. खामेनेई की मौत के बाद उनकी पत्नी मंसूरेह खोजस्तेह बाघेरज़ादेह की मौत की खबर भी सामने आई है. वह 79 साल की थीं. सोमवार को ईरानी मीडिया ने इसकी पुष्टि की. 

दरअसल, इजरायली हमले मे ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई थी. खामेनेई की पत्नी बुरी तरीके से घायल हो गई थीं और उनका अस्पताल में उपचार चल रहा था. इलाज के दौरान आज उनका निधन हो गया. 

कौन थीं खामेनेई की पत्नी बाघेरज़ादेह? 

रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और मंसूरेह खोजस्तेह बाघेरज़ादेह ने साल 1964 में शादी की थी. खामेनेई की पत्नी सार्वजनिक जीवन से काफी हद तक दूर ही रहीं थीं. यही कारण है कि उनके बारे में किसी के पास भी बेहद कम जानकारी है. लेकिन दंपती के 6 बच्चे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

इजरायली स्ट्राइक में खामेनेई की मौत 

शनिवार को इजरायली स्ट्राइक में पूर्व ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत हो गई थी. रविवार को ईरानी मीडिया की ओर से इस बात की पुष्टि की गई. यह भी बताया गया कि खामेनेई की बेटी और एक पोते सहित उनके परिवार के चार सदस्यों की भी मौत हो गई. पारिवारिक सदस्यों के अलावा खामेनेई के शीर्ष सलाहकार अली शमखानी और ईपान के शक्तिशाली रिवोल्यूशनकारी गार्ड्स के प्रमुख जनरल मोहम्मद पारपुर भी मारे गए. 

यह भी पढ़ें: हिंद महासागर के इस द्वीप ने कैसे कराई अमेरिका और ब्रिटेन में 'तकरार'! स्टार्मर पर भड़के ट्रंप

खामेनेई की मौत का बदला लेगा ईरान 

इजरायली हमले के बाद ईरान आर-पार के मूड में हैं. ईरान ने न केवल इजरायल बल्कि खाड़ी देशों में स्थिति अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है. ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, जॉर्डन समेत कई अन्य देशों पर मिसाइल दागी है. इजरायली हमलों को लेकर ईरान की ओर से बताया गया कि इस दौरान बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों, नौसेना मुख्यालयों और युद्धपोतों पर हमले हुए. नतान्ज़ परमाणु संवर्धन केंद्र को भी निशाना बनाया गया था. 

यह भी पढ़ें: खामेनेई की मौत के बाद आंदोलन की तैयारी में शिया मुस्लिम! जानिए दुनिया में कितनी है आबादी, भारत में कितनी संख्या?

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Isael Iran Attack

Trending news

'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
West Bengal
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
India and Canada Relation
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
Ali Khamenei
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
BR Naidu
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
PM Modi
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
Tamilnadu
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
US Israel Iran War
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
PM Modi
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार