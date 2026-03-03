Israel Iran War: कतर, UAE समेत कई देशों में फंसे हजारों यात्री, ईरानी जंग के बीच बिगड़े हालात; भारतीयों को लाने इंडिया से विमान रवाना

Advertisement
Hindi NewsदुनियाIsrael Iran War: कतर, UAE समेत कई देशों में फंसे हजारों यात्री, ईरानी जंग के बीच बिगड़े हालात; भारतीयों को लाने इंडिया से विमान रवाना

Israel Iran Conflict: खाड़ी देशों में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू हो गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यूएई, कतर, सऊदी अरब जैसे देशों में हजारों की संख्या में भारतीय फंसे हैं. जिनको निकालने का काम चल रहा है. इजरायल बुधवार से अपना एयरस्पेस धीरे-धीरे खोलेगा.

Last Updated: Mar 03, 2026, 11:02 PM IST
दुबई में फंसे हजारों यात्री. फोटो- एक्स
Israel Iran War News: मिडिल ईस्ट में युद्ध के चार दिन हो गए. US-इजरायली हमले के जवाब में ईरान यरुशलम के साथ उन क्षेत्रों पर मिसाइलें बरसा रहा है, जहां-जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं. मिडिल ईस्ट में इस तनाव के कारण खाड़ी देशों में उड़ान सेवाएं ठप पड़ गई हैं. कुवैत, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात समेत आस-पास के देशों में बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पर फंसे हैं. खाड़ी क्षेत्रों के अधिकांश देशों ने अपना एयरस्पेस पूरी तरीके से बंद रखा हुआ है, जिस वजह से विमानों का आवागम पूरी तरीके से बंद है. 

दरअसल, हमाद इंटरनेशनल (दोहा) और दुबई इंटरनेशनल (डीएक्सबी) जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर कड़ी पाबंदियों के कारण अनिश्चितता की स्थिति देखने को मिल रही है. बताया गया कि मंगलवार (03 मार्च) तक कतर, UAE और सऊदी अरब में हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण अकेले कतर में अनुमानित 8,000 यात्री फंसे हुए हैं. इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है. 

यात्रियों के लिए सलाह जारी 

कतर के विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि देश का हवाई क्षेत्र ईरानी हमलों के कारण बंद है. इस कारण उड़ाने पूरी तरीके से बंद हैं. उधर, अबू धाबी हवाई अड्डे ने एक बयान जारी कर कहा कि कोई भी यात्री हवाई अड्डे की ओर की यात्रा न करे, जब तक उसके पास पुष्ट टिकट न हो. अन्य किसी के लिए भी हवाई अड्डे पर प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित है. UAE की दो प्रमुख एयरलाइन कंपनियों ने भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. 

ओमान ने कई देशों से आने वाली उड़ानों पर लगाया ब्रेक 

इसके अलावा मिडिल ईस्ट में बिगड़ती स्थिति के बीच ओमान एयर ने अम्मान, दुबई, बहरीन, दोहा, दम्माम, कुवैत, कोपेनहेगन, बगदाद और खासब से आने-जाने वाली कई उड़ानों को रद्द करने का फैसला लिया है. 

भारत अपने यात्रियों को लाने की कोशिश शुरू की 

खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारत के नागरिक भी फंसे हैं, जिनको लाने के लिए भारत सरकार लगातार कदम उठा रही है. इन यात्रियों को लाने के लिए घरेलू एयरलाइंस का सहारा लिया जा रहा है. खाड़ी क्षेत्र में भारतीय दूतावासों ने 24X7 हेल्पलाइन सक्रिय कर दी हैं और फंसे हुए नागरिकों की आपातकालीन निकासी और सहायता पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रत्यक्ष कांसुलर सेवाओं को निलंबित कर दिया है. 

इंडिगो ने शुरू की उड़ानें

गौरतलब है कि भारत की प्रमुख एयरलाइन कंपनियां खाड़ी देशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए प्रत्यावर्तन उड़ानें शुरू कर दी हैं। इस बीच खबर है कि मंगलवार को एयर इंडिया का मुंबई से जेद्दा के लिए करीब 350 सीटों की कैपेसिटी वाला एक बोइंग 777 एयरक्राफ्ट रवाना हुआ. वहीं, आज रात करीब 300 सीटों वाला एक बोइंग 787-9 एयरक्राफ्ट दिल्ली से दुबई के लिए रवाना होगा. इन विमानों से वहां फंसे भारतीयों को लाने में मदद मिलेगी. 

कहां-कहां खुले एयरस्पेस? 

मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच खाड़ी देशों ने अपने एयरस्पेस को बंद रखा है. इस बीच खबर है कि इजरायल धीरे-धीरे अपने एयरस्पेस को खोलेगा. वहीं, यूएई के एयरस्पेस 4 मार्च आधी रात तक बंद रहेंगे. इसके बाद की जानकारी बाद में दी जाएगी. इधर, भारतीय एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जानकारी दी है कि 4 मार्च को मस्कट से तय उड़ानें जारी रहेंगी. 

