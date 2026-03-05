फ्रांस और ब्रिटेन धीरे-धीरे खोल रहे पत्ते! जंग की आग में झुलसते मिडिल ईस्ट पर क्या है G7 देशों का स्टैंड?

Israel Iran War and G-7 Nation Stand: इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमले के बाद शुरू हुआ युद्ध पूरे पश्चिम एशिया को अपनी आगोश में लेता नजर आ रहा है. इस जंग की आग श्रीलंका के तट तक पहुंच गई है. इस तनाव के कारण दुनिया में तेल संकट मंडराने का भी खतरा है. इन सब के बीच बिगड़ते हालात पर G-7 देशों ने मध्य पूर्व में अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है. बताया जाता है कि साइप्रस में एक ब्रिटिश अड्डे पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने निगरानी बढ़ा दी है और क्षेत्र में अपनी सुरक्षा मजबूत कर दी है.

दरअसल, अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच 28 फरवरी को संघर्ष उस वक्त शुरू हुआ जब तेल अवीव की ओर से तेहरान को निशाना बनाकर हमला किया गया. इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई का निधन हो गया. अपने सर्वोच्च नेता की मौत के बाद ईरान बदले की आग में धधक रहा है. तेहरान की ओर से इजरायल के साथ खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है.

6 दिनों में बिगड़े हालात

गुरुवार को यह तनाव छठवें दिन में प्रवेश कर गया. ईरान की ओर से लगातार संयुक्त अरब अमीरात , कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक और ओमान में अमेरिकी ठिकानों और दूतावासों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं. उधर, इजरायल ने एक बार फिर आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के साथ अपना संघर्ष शुरू कर दिया है और इस तरीके से यह युद्ध लेबनान तक फैल गया है. इन सब के बीच आइए आपको बताते हैं कि पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात पर G-7 देशों का क्या रुख है...

ब्रिटेन

ईरान जंग के बीच सबसे अच्छे दोस्त अमेरिका और ब्रिटेन में भी खटास देखने को मिली है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से निराशा जताई थी. दरअसल, ईरान युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार ने डिएगो गार्सिया में संयुक्त सैन्य अड्डे के अमेरिकी उपयोग पर रोक लगा दी, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप बिफर गए. उन्होंने अपना गुस्सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निकाला था.

हालांकि, बाद में स्टारमर ने साफ किया कि ब्रिटेन अमेरिकी सेना को ईरानी मिसाइलों को नष्ट करने के रक्षात्मक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति देगा. इसके साथ ही ब्रिटेन की ओर से अमेरिका और ईरान से कूटनीति पर लौटने का आह्वान किया गया. ब्रिटेन ने साफ किया कि वह इस युद्ध में शामिल नहीं होगा. पिछले हफ्ते ही साइप्रस के आरएएफ अक्रोटिरी पर ईरानी ड्रोन ने हमला किया, जिसके बाद ब्रिटेन ने मध्य पूर्व में अपनी रक्षा बढ़ाने की घोषणा की है.

फ्रांस

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैंक्रों ने भी पश्चिम एशिया में तनाव को समाप्त करने का आह्वान किया है. फ्रांस की ओर से अमेरिका और ईरान से बातचीत की मेज पर लौटने की वकालत की गई है. हालांकि, फ्रांस के राष्ट्रपति मैंक्रों ने यह भी कहा कि यदि उनके करीबी सहयोगी अनुरोध करें तो फ्रांस उनकी रक्षा के लिए आवश्यक संसाधन तैनात करने को तैयार है. मंगलवार को एक बयान में उनकी ओर से कहा गया कि फ्रांस मध्य पूर्व में सैन्य अभियानों में पूरी तरह से रक्षात्मक रुख अपनाएगा.

इटली

पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने बताया कि इटली यूरोपीय संघ के सदस्य साइप्रस की रक्षा के लिए नौसैनिक संसाधन भेजेगा. इटली की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से खाड़ी में कुछ रणनीतिक साझेदारों को वायु रक्षा, ड्रोन रोधी और मिसाइल रोधी प्रणालियां भेजी जाएंगी. उधर, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने एक बयान में कहा कि इटली को ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपने ठिकानों का उपयोग करने का कोई अनुरोध नहीं मिला है और यह भी इटली युद्ध में नहीं है और हम युद्ध में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं.

कनाडा

कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की ओर से ईरान में खामेनेई शासन का विरोध करते हुए अमेरिकी-इजरायली हमलों की निंदा की और कहा कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत थे. एक बयान में उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल ने संयुक्त राष्ट्र को शामिल किए बिना या कनाडा सहित सहयोगियों से परामर्श किए बिना कार्रवाई की है. लेकिन इस सब के बीच लेबर पार्टी के नेता ने अब यह भी कहा कि वे पश्चिम एशिया में जारी तनाव में कनाडा की भागीदारी की संभावना को खारिज नहीं करेंगे.

जर्मनी

पिछले दिनों व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच मुलाकात हुई. इस मुलाकात के दौरान दोनों दिग्गजों में मिडिल ईस्ट के हालात पर भी चर्चा हुई. इस बैठक के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कहा गया कि जर्मनी कुछ ठिकानों तक अपनी सेना की पहुंच की अनुमति देकर अमेरिका की मदद कर रहा है. जर्मनी के चांसलर की ओर से कहा गया कि जर्मनी मध्य पूर्व में युद्ध का शीघ्र अंत देखना चाहता है.

जापान

गौरतलब है कि जापान ने ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों के लिए समर्थन व्यक्त करने से दूरी बना ली है. हालांकि, तेल और गैस आपूर्ति पर संघर्ष के प्रभाव के कारण वह स्थिति पर नजर रखना जारी रखे हुए है. जापान के पीएम सनाए ताकाइची ने एक पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान, इजरायल और पड़ोसी देशों बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में अपने नागरिकों की सुरक्षा और निकासी करने का आह्वान किया है.

