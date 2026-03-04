Advertisement
खामेनेई के बेटे मोजतबा को सुप्रीम लीडर बनाने से क्यों हिचक रहे ईरानी मौलवी? क्या हिजबुल्ला-हमास का अंजाम डरा रहा

Iran Supreme Leader News: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद नए लीडर को चुनने के प्रक्रिया जारी है.  कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि खामेनेई के बेटे को ईरान का सर्वोच्च नेता चुन लिया गया, लेकिन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने इन खबरों का खंडन किया और दावा किया कि जल्द ही नए सुप्रीम लीडर का ऐलान किया जाएगा. 

 

Mar 04, 2026, 08:33 PM IST
ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन?
Israel Iran War Updates: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की मौत के पांच दिन बीत जाने के बाद भी तेहरान नए सुप्रीम लीडर पर फैसला नहीं कर पा रहा है. आज (04 मार्च) कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को देश का अगला सुप्रीम लीडर चुना गया है, लेकिन दोपहर बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने खबरों का खंडन किया. संस्था की ओर से कहा गया कि अभी प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही नए नेता का चुनाव कर लिया जाएगा.

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद माना गया कि उनके बेटे ही इस गद्दी को संभालेंगे. हालांकि, अभी तक इस मसले पर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ सकी है. जानकार मानते हैं कि खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को नया ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया जाना तय है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा करने में तेहरान कतरा रहा है.

सुप्रीम लीडर चुनने में क्यों हो रही देरी?

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान का मानना है कि नए सुप्रीम लीडर का ऐलान करना युद्ध की स्थति में किसी खतरे से खाली नहीं होगा. चूंकि, पहले दिन के हमले से ही इजरायल ने तय कर दिया है वह इस युद्ध में सुप्रीम कमांडर और महत्वपूर्ण नेताओं को निशाना बनाएगा. 

हिजबुल्लाह और हमास वाले अंजाम से भय 

ईरान के नए सुप्रीम लीडर के चुनाव में हो रही देरी की एक और वजह हो सकती है. इससे पहले इजरायल ने हिजबुल्लाह और हमास के सभी कमांडरों को मार गिराया. वर्तमान में हिजबुल्लाह नेतृत्वविहीन हो चुका है. पिछले कुछ समय में हिजबुल्लाह ने जिसको भी अपना कमांडर तैनात किया, इजरायल उसपर कहर बनकर टूटा. गत दिनों बेरूत के दक्षिणी इलाकों में एक सटीक एयरस्ट्राइक में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर हेथम अली तबातबाई भी ढेर हो गया. वहीं, हमास के टॉप कमांडर रईद साद का भी यह हस्र हुआ. इन परिस्थितियों को समझते हुए ईरान अपने नए लीडर का ऐलान करने में देरी पर देरी किए जा रहा है. 

इजरायल ने कहा- नए लीडर को भी मारेंगे 

इधर, इजरायल के रक्षा मंत्री ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने इशारों ही इशारों में धमकी देते हुए कहा कि ईरान अपने देश का अगला सुप्रीम लीडर जिसको भी चुनेगा, उसका खात्मा किया जाएगा. इजरायल की ओर से यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब ईरान में नए लीडर चुनने के प्रक्रिया तेज है. इजरायल के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ईरानी शासन की ओर से इजरायल को खत्म करने, अमेरिका और इलाके के देशों को धमकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ईरानी लोगों को दबाने के प्लान को जारी रखने और लीड करने के लिए अपॉइंट किया गया हर लीडर इजरायल के टारगेट पर रहेगा. 

ईरान का नया लीडर कौन? 

समाचार एजेंसी एएनआई ने ईरान की स्थानीय मीडिया के हवाले से बताया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर के चुनाव की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. देश की लीडरशिप काउंसिल (एक्सपर्ट्स की असेंबली) के अनुसार, जल्द ही नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया जाएगा. ईरान की सरकारी मीडिया में एक वीडियो संदेश जारी किया गया, जिसमें एक अधिकारी की ओर से कहा गया कि मैं लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं.  लीडरशिप काउंसिल इस समय देश चला रही है और जल्द ही देश में एक नया लीडर नियुक्त हो जाएगा. 

अधिकारी ने क्यों दिया पुराना उदाहरण? 

ईरानी अधिकारी ने साल 1989 में अयातुल्ला खुमैनी की मौत के बाद तुरंत खामेनेई को चुनने का उदाहरण दिया और कहा कि तब युद्ध नहीं था, इसलिए प्रक्रिया आसान थी. अब एक्सपर्ट्स की असेंबली पूरी कोशिश कर रही है. बता दें कि अयातुल्ला खामेनेई की मौत 28 फरवरी को यूएस-इजरायली हमले में हुई थी. रविवार को ईरानी मीडिया की ओर से इस बात की पुष्टि की गई. इस हमले के बाद ईरान ने इंतकाम लेना शुरू किया और इजरायल समेत खाड़ी में स्थित कई देशों पर बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी. 

खामेनेई नहीं हुए सुपुर्द-ए-खाक 

ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया था कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को बुधवार को आखिरी विदाई दी जाएगी. हालांकि, अब इस प्लान में अचानक परिवर्तन कर लिया गया. ईरान की ओर बुधवार दोपहर दावा किया गया कि अयातुल्ला खामेनेई को आज सुपुर्द-ए-खाक नहीं किया जाएगा. इसको लेकर जल्द ही एक नई तारीख का ऐलान किया जाएगा. हालांकि, किस कारण यह बदलाव किया गया इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ सकी है. 

