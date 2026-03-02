Advertisement
हिंद महासागर के इस द्वीप ने कैसे कराई अमेरिका और ब्रिटेन में तकरार! स्टार्मर पर भड़के ट्रंप

हिंद महासागर के इस द्वीप ने कैसे कराई अमेरिका और ब्रिटेन में 'तकरार'! स्टार्मर पर भड़के ट्रंप

ईरानी युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर से नाराजगी जताई है. ट्रंप की ओर से दावा किया गया कि स्टार्मर ने अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए डिएगो गार्सिया द्वीप का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी है.

Last Updated: Mar 02, 2026, 07:41 PM IST
डोनाल्ड ट्रंप एवं कीर स्टार्मर.
डोनाल्ड ट्रंप एवं कीर स्टार्मर.

Israel Iran War News: इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले के बाद ईरान की ओर से जवाबी हमले किए जा रहे हैं. ईरान ने इजरायल पर तो बम बरसाए ही, इसके साथ खाड़ी देशों में स्थित अमेरिका के सैन्यबेस को भी निशाना बनाया. मिडिल ईस्ट में ईरानी हमले के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं. इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है. 

दरअसल, ईरान से चल रही जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर नाराजगी जताई है. बताया जाता है कि हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ब्रिटिश पीएम से नाराज हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप का कहना है कि ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर ने अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए डिएगो गार्सिया द्वीप का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं. 

द्वीप को लेकर कीर स्टार्मर पर भड़के ट्रंप

डिएगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है और यहां पर ब्रिटेन का सैन्य अड्डा है. पहले भी इस द्वीप को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के बीच तनाव देखने को मिला है. इस बीच ट्रंप का कहना है कि ब्रिटेन पीएम का अमेरिका को इस द्वीप का इस्तेमाल ना करने देना हैरान करने वाला है. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पिछले किसी भी समय में ऐसा नहीं हुआ होगा. हैरान करने वाली बात है कि ट्रंप ने यहां तक दावा कर दिया कि स्टार्मर को अपने ही देश में विरोध का डर सताने लगा है. 

स्टार्मर से निराश हैं ट्रंप 

गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ब्रिटिश अखबार द टेलिग्राफ के साथ एक साक्षात्कार में कई मुद्दों पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि वह ब्रिटिश पीएम से निराश हैं क्योंकि उन्होंने अमेरिका को डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने से रोका. ट्रंप ने कहा कि ब्रिटिश पीएम का चागोस आइलैंड्स बेस का इस्तेमाल करने से अमेरिकी सेना को रोकना दुखदायी है. ट्रंप ने कहा कि इससे पहले दोनों देशों के बीच ऐसा नहीं हुआ. 

जब ब्रिटेन ने नहीं मानी अमेरिका की बात 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ब्रिटेन ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों का हवाला देते हुए अमेरिका को इस सैन्य अड्डे का इस्तेमाल करने से रोक दिया. हालांकि, रविवार देर रात ब्रिटिश पीएम अचानक तैयार हुए और कहा कि सीमित डिफेंसिव मकसद के लिए अमेरिका को डिएगो गार्सिया द्वीप तक जाने देंगे. ब्रिटेन पीएम के फैसले पर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपना मन बदलने में काफी समय लिया. 

ईरानी हमलों के बीच क्यों हुई डिएगो गार्सिया की चर्चा? 

डिएगो गार्सिया द्वीप चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है. यह हिंद महासागर में स्थित है. इस द्वीप पर यूके-यूएस का एक प्रमुख सैन्य अड्डा भी है. यह सैन्य अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. चूंकि, डिएगो गार्सिया पर ब्रिटेन का 99 साल का लीज है. इसके तहत ब्रिटेन इस सैन्य बेस को बिना किसी रुकावट चलाते रहेगा. पिछले साल ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को लौटाने का फैसला किया था. इस फैसले का भी ट्रंप ने विरोध किया था. 2019 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले और बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद ब्रिटेन ने यह फैसला लिया था. 

ईरान युद्ध में ब्रिटेन भी हुआ शामिल? 

ट्रंप के दावे के बीच एक और सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या ब्रिटेन भी ईरानी युद्ध में शामिल हो गया है. हालांकि, वहां के पीएम कीर स्टार्मर की ओर से कहा गया कि उनका देश मिडिल ईस्ट के युद्ध में शामिल नहीं है. रविवार को स्टार्मर की ओर से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें सफाई दी गई और खाड़ी देशों में अपने नागरिकों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की. 

'हवा में है ब्रिटिश जेट्स' 

ईरानी हमले और मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात को लेकर ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने कहा कि हमारे लड़ाकू जेट्स खाड़ी में कोऑर्डिनेटेड डिफेंसिव ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर हवा में तैयार हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान ब्रिटिश संपत्तियों पर हमला कर रहा है, जिससे ब्रिटिश लोगों पर खतरा बढ़ रहा है. स्टारर्मर ने कहा कि ट्रंप ईरान पर हमले के लिए यूके के बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

