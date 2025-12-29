अरब के बाद अब यूरोप में हमास पर इजराइल तगड़ा एक्शन, कर दी ये बड़ी कार्रवाई

Hamas Leader Muhammad Hanoun: इजराइल सरकार ने बताया कि इटली में हमास के एक वरिष्ठ नेता मुहम्मद हनून समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे यूरोप में हमास के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. यह कार्रवाई इजराइली सुरक्षा एजेंसियों द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है.
Hamas Network In Europe: इजराइल सरकार ने रविवार शाम कहा कि यूरोप में हमास के बुनियादी ढांचे को बड़ा झटका देते हुए इटली में हमास के एक वरिष्ठ नेता समेत सात लोगों की गिरफ्तारी की गई है. यह कार्रवाई इजराइली सुरक्षा एजेंसियों द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी और सबूतों के आधार पर की गई है. इजराइली अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों में हमास नेता मुहम्मद हनून शामिल हैं साथ ही संगठन से जुड़े 6 अन्य वरिष्ठ सदस्य भी पकड़े गए हैं, जो यूरोप में हमास नेतृत्व से जुड़े हुए थे.
हमास लीडर यूरोप से जुटा रहे थे पैसा
जानकारी के अनुसार, ये कार्रवाई इजराइल के रक्षा मंत्रालय के आर्थिक आतंकवाद-विरोधी मुख्यालय (ECT), इजराइल पुलिस के खुफिया प्रभाग, इजराइल रक्षा बल (IDF) के खुफिया विभाग और शिन बेट की संयुक्त टास्क फोर्स के सहयोग से संभव हुई है. इन एजेंसियों ने स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय चैनलों के जरिए इटली की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आवश्यक जानकारी और सबूत उपलब्ध कराए थे. जांच के दौरान इतालवी अधिकारियों ने संपत्तियां, धन और अन्य परिसंपत्तियां भी जब्त की हैं. अधिकारियों को संदेह है कि गिरफ्तार किए गए लोग घोषित आतंकवादी संगठन हमास की नागरिक और सैन्य शाखाओं के लिए धन जुटाने और उसे स्थानांतरित करने में संगठित रूप से शामिल थे.
इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने कहा कि आतंकवादियों और उन्हें समर्थन देने वालों के लिए न तो मध्य पूर्व में और न ही यूरोप में कोई सुरक्षित ठिकाना है. उन्होंने कहा कि इजराइल हर उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है जो आतंकवाद को अंजाम देता है या उसे वित्तपोषित करता है, चाहे वह कहीं भी छिपा हो. इजराइली अधिकारियों ने इस कार्रवाई को यूरोप में हमास के वित्तीय और संगठनात्मक नेटवर्क के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है.