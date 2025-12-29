Advertisement
trendingNow13056950
Hindi Newsदुनियाअरब के बाद अब यूरोप में हमास पर इजराइल तगड़ा एक्शन, कर दी ये बड़ी कार्रवाई

अरब के बाद अब यूरोप में हमास पर इजराइल तगड़ा एक्शन, कर दी ये बड़ी कार्रवाई

Hamas Leader Muhammad Hanoun: इजराइल सरकार ने बताया कि इटली में हमास के एक वरिष्ठ नेता मुहम्मद हनून समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे यूरोप में हमास के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. यह कार्रवाई इजराइली सुरक्षा एजेंसियों द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 29, 2025, 08:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Hamas Network In Europe: इजराइल सरकार ने रविवार शाम कहा कि यूरोप में हमास के बुनियादी ढांचे को बड़ा झटका देते हुए इटली में हमास के एक वरिष्ठ नेता समेत सात लोगों की गिरफ्तारी की गई है. यह कार्रवाई इजराइली सुरक्षा एजेंसियों द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी और सबूतों के आधार पर की गई है. इजराइली अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों में हमास नेता मुहम्मद हनून शामिल हैं साथ ही संगठन से जुड़े 6 अन्य वरिष्ठ सदस्य भी पकड़े गए हैं, जो यूरोप में हमास नेतृत्व से जुड़े हुए थे.

हमास लीडर यूरोप से जुटा रहे थे पैसा

जानकारी के अनुसार, ये कार्रवाई इजराइल के रक्षा मंत्रालय के आर्थिक आतंकवाद-विरोधी मुख्यालय (ECT), इजराइल पुलिस के खुफिया प्रभाग, इजराइल रक्षा बल (IDF) के खुफिया विभाग और शिन बेट की संयुक्त टास्क फोर्स के सहयोग से संभव हुई है. इन एजेंसियों ने स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय चैनलों के जरिए इटली की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आवश्यक जानकारी और सबूत उपलब्ध कराए थे. जांच के दौरान इतालवी अधिकारियों ने संपत्तियां, धन और अन्य परिसंपत्तियां भी जब्त की हैं. अधिकारियों को संदेह है कि गिरफ्तार किए गए लोग घोषित आतंकवादी संगठन हमास की नागरिक और सैन्य शाखाओं के लिए धन जुटाने और उसे स्थानांतरित करने में संगठित रूप से शामिल थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: क्या है एरिया सी? जहां इजराइल बनाना चाहता है नई बस्तियां, 14 देश क्‍यों कर रहे ऐतराज

इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने कहा कि आतंकवादियों और उन्हें समर्थन देने वालों के लिए न तो मध्य पूर्व में और न ही यूरोप में कोई सुरक्षित ठिकाना है. उन्होंने कहा कि इजराइल हर उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है जो आतंकवाद को अंजाम देता है या उसे वित्तपोषित करता है, चाहे वह कहीं भी छिपा हो. इजराइली अधिकारियों ने इस कार्रवाई को यूरोप में हमास के वित्तीय और संगठनात्मक नेटवर्क के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Hamas

Trending news

टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
#fire accident
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
Narendra Modi
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
Karnataka Eviction Row
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
smog
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
Supreme Court
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
weather update
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
Ajit Pawar
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
aap
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
BMC Election
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू
Indian Navy
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू