/अराघची और गालिबाफ की जान लेने पर तुला है इजरायल, बचाने के लिए अमेरिका ने झोंक दी पूरी ताकत

अमेरिका और ईरान के बीच जारी अप्रत्यक्ष शांति वार्ताओं के दौरान एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने मिडिल ईस्ट की संवेदनशील कूटनीति पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी अधिकारियों को आशंका थी कि इजरायल, ईरान के दो वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाने की योजना बना सकता है. यही वजह थी कि वॉशिंगटन ने क्षेत्र के कुछ सहयोगी देशों के जरिए तेहरान को इस संभावित खतरे से आगाह कराने की कोशिश की.
रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों की चिंता मुख्य रूप से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ को लेकर थी. दोनों नेता अप्रैल से शुरू हुई अप्रत्यक्ष वार्ताओं में ईरान की ओर से अहम भूमिका निभा रहे थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी प्रशासन को आशंका थी कि यदि वार्ता के दौरान या उसके बाद इन दोनों नेताओं पर हमला होता है तो शांति प्रक्रिया पूरी तरह प्रभावित हो सकती है. इससे न केवल बातचीत रुक सकती थी, बल्कि क्षेत्र में एक बार फिर सैन्य तनाव और संघर्ष बढ़ने का खतरा भी पैदा हो सकता था.
द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में ट्रंप प्रशासन को जानकारी मिली कि मोहम्मद बाकर गालिबाफ कथित तौर पर इजरायल की संभावित टारगेट लिस्ट में शामिल थे. इसके बाद अमेरिका ने इजरायल से अनुरोध किया कि उनके खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई न की जाए. इससे पहले मार्च में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अराघची और गालिबाफ दोनों इजरायल की टारगेट लिस्ट में थे. हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू होने की तैयारी के दौरान कथित तौर पर उनके नाम अस्थायी रूप से सूची से हटा दिए गए थे.
रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल में गालिबाफ की इस्लामाबाद यात्रा से पहले ईरानी अधिकारियों ने पाकिस्तान और कतर के माध्यम से अमेरिका से सुरक्षा संबंधी आश्वासन मांगे थे. तेहरान को आशंका थी कि यात्रा के दौरान इजरायल किसी तरह की सैन्य कार्रवाई कर सकता है. दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल के विमान को ईरान की सीमा से इस्लामाबाद तक लड़ाकू विमानों की सुरक्षा उपलब्ध कराई थी.
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वापसी के दौरान ईरानी सुरक्षा एजेंसियों ने प्रतिनिधिमंडल को सूचना दी कि खुफिया जानकारी के अनुसार इजरायल विमान को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था. इसके बाद विमान ने मशहद में आपात लैंडिंग की और प्रतिनिधिमंडल सड़क मार्ग से तेहरान पहुंचा. गालिबाफ के वरिष्ठ सलाहकार मेहदी मोहम्मदी, जो उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, ने भी सोशल मीडिया पर इस घटनाक्रम की पुष्टि करने का दावा किया है.
यह रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच दोहा में अप्रत्यक्ष वार्ता का एक और दौर पूरा हुआ है. बातचीत में मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्री आवाजाही, अंतरिम समझौते के तहत ईरान की जमी हुई संपत्तियों और क्षेत्रीय तनाव कम करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. हालांकि, किसी व्यापक शांति समझौते की दिशा में ठोस प्रगति के संकेत नहीं मिले हैं. रिपोर्टों के अनुसार, अगला दौर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद आयोजित किया जा सकता है.
फिलहाल इन दावों पर अमेरिका, इजरायल या ईरान की ओर से आधिकारिक स्तर पर विस्तृत पुष्टि नहीं की गई है. इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को द न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों में किए गए दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए. आने वाले दिनों में संबंधित देशों की आधिकारिक प्रतिक्रिया इस मामले की तस्वीर और स्पष्ट कर सकती है.