ईरान को एक और झटका, इजरायल ने मार गिराया खामेनेई का राइट हैंड! जंग में अब तक क्या-क्या हुआ?

Iran Israel war: इजरायल और ईरान के बीच भीषण जंग छिड़ गई है. दोनों देश एक दूसरे पर आग के गोले बरसा रहे हैं. दिन- रात मिसाइल अटैक किया जा रहा है. दोनों तरफ से ड्रोन हमले हो रहे हैं. जंग की वजह से इजराइल के पीएम के बेटे की शादी भी कैंसिल हो गई है. इस जंग से भारी तबाही मच रही है. इजराइल ने 5 दिनों में दूसरी बार ईरान के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और खामेनेई के सबसे करीबी सैन्य सलाहकार अली शादमानी को मार गिराया है. बढ़ते हुए संघर्ष को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जी7 शिखर सम्मेलन बीच में छोड़कर जाने का फैसला किया है. इसके अलावा उन्होंने ईरानी नागरिकों को तेहरान खाली करने की चेतावनी दी है. जानिए इजरायल और ईरान के बीच हो रही जंग के बड़े घटनाक्रम.

मार गिराया सेना का प्रमुख कमांडर

इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं. ईरान भी पलटवार कर रहा है. जंग के दौरान इजराइल ने एक और सेना के कमांडर को मार गिराया है. अली शादमानी ईरानी सेना का प्रमुख कमांडर था जिसे खामेनेई का बेहद करीबी माना जाता था. शादमानी ने कुछ दिन पहले ही ग़ुलाम अली राशिद की जगह पदभार संभाला था, जो इज़रायली हमले में मारा गया था. इसे लेकर एक्स पर इजराइली डिफेंस फोर्स ने लिखा कि 5 दिनों में दूसरी बार आईडीएफ ने ईरान के युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ, शासन के शीर्ष सैन्य कमांडर को मार गिराया है. ईरान के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और खामेनेई के सबसे करीबी सैन्य सलाहकार अली शादमानी सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर मध्य तेहरान में आईएएफ के हमले में मारे गए.

For the second time in 5 days— the IDF has eliminated Iran’s War-Time Chief of Staff, the regime’s top military commander.

Ali Shadmani, Iran’s senior-most military official and Khamenei’s closest military advisor, was killed in an IAF strike in central Tehran, following precise… pic.twitter.com/Bq6Z49zeCj

— Israel Defense Forces (@IDF) June 17, 2025