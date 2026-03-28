गाड़ी में जा रहे दो 'पत्रकारों' को इजरायल ने मारा, लेबनान की घटना, हिजबुल्ला बोला- प्रेस पर हमला

Israel Hezbollah War Latest News: दक्षिण लेबनान में शनिवार को की गई इजरायली एयर स्ट्राइक में दो 'पत्रकारों' की मौत हो गई. इससे गुस्साए हिजबुल्ला ने इसे प्रेस पर हमला करार दिया. वहीं इजरायल ने कहा कि मारे गए लोग हिजबुल्ला आतंकी थे, जो पत्रकारिता की आड़ में इजरायल की जासूसी करते थे.
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Israeli attack kills 2 journalists: हिजबुल्ला के खिलाफ अभियान चला रही इजरायली एयर फोर्स (IAF) ने शनिवार को दक्षिणी लेबनान में एक गाड़ी पर सटीक हवाई हमला किया. इस अटैक में अल-मनार टीवी के पत्रकार अली शुएब और अल-मायदीन टीवी की पत्रकार फातिमा फतौनी की मौत हो गई. लेबनान और हिजबुल्ला ने इस हमले को 'पत्रकारों की हत्या' बताकर इजरायल की आलोचना की है. वहीं इजरायल का कहना है कि मारा गया अली शुएब हिजबुल्ला आतंकी था, जो पत्रकारिता की आड़ में इजरायली सेना की लोकेशन अपने आकाओं को शेयर करता था.
इजरायली सेना ने अपने इस हमले का फुटेज भी सार्वजनिक किया है, जिसमें दिख रहा है कि जा रहे वाहन पर सटीक हमला करके उसे उड़ा दिया गया. अपने इस ऑपरेशन के बाद IDF ने दावा किया कि यह हत्या नहीं, बल्कि हिजबुल्ला की एलीट रदवान यूनिट (Radwan Force) के खिलाफ सटीक अभियान था.
इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) के अनुसार, अली शुएब रदवान फोर्स की इंटेलिजेंस यूनिट का सक्रिय सदस्य था. वह हिजबुल्लाह से जुड़े चैनल अल-मनार में पत्रकार के रूप में काम करता था. ऐसा करते हुए वह IDF सैनिकों की लोकेशन उजागर करता था. साथ ही, सीमा पर इजरायल के ठिकानों की जासूसी करता था और प्रोपगैंडा फैलाता था.
IDF ने कहा कि शुएब ने पत्रकारिता की आड़ में आतंकवादी गतिविधियां चलाईं. फातिमा फतौनी के बारे में IDF ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा.
लेबनान और हिजबुल्ला ने इसे 'प्रेस फ्रीडम' पर हमला करार देते हुए पत्रकारों की हत्या” बताया है. हिजबुल्ला ने कहा कि दोनों निर्दोष मीडिया कर्मी थे, जो दक्षिणी लेबनान में इजरायली आक्रामकता की रिपोर्टिंग कर रहे थे. वहीं, अल-मायदीन और अल-मनार चैनलों ने भी इसे जानबूझकर की गई 'टारगेट किलिंग' बताया.
अली शुएब लेबनान में एक जाना-माना नाम थे. उन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक अल-मनार टीवी के लिए दक्षिणी लेबनान को कवर किया था. शोएब ने 2006 और 2024 में हुए इजरायल-हिजबुल्ला युद्धों की भी रिपोर्टिंग की थी.
शुएब के साथ मारी गईं फातिमा फतौनी ने शनिवार को दक्षिणी लेबनान से अपनी आखिरी लाइव रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद वे इजरायली हमले में मारी गईं.
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दोनों पत्रकारों पर यह हमला बेरूत के एक अपार्टमेंट पर हुए उस इजरायली एयर स्ट्राइक के कुछ दिनों बाद हुआ, जिसमें अल-मनार टीवी के राजनीतिक कार्यक्रमों के प्रमुख मोहम्मद शेरी और उनकी पत्नी की मौत हो गई थी.
रिपोर्ट के मुताबिक, 2 मार्च को हिजबुल्लाह युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायल की वायु सेना अल-मनार के मुख्यालय और हिजबुल्लाह के अल-नूर रेडियो स्टेशन पर कई हमले कर चुकी है.
बताते चलें कि रदवान फोर्स हिजबुल्लाह की स्पेशल यूनिट है, जिसे इजरायल में घुसपैठ और हमले करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है. इजरायल पर हुए कई अटैक में इस यूनिट का हाथ रहा है. अपनी आलोचनाओं से बेफिक्र IDF का कहना है कि ऐसे 'दोहरे किरदार' वाले लक्ष्यों पर कार्रवाई जारी रहेगी और मुल्क के दुश्मनों को छोड़ा नहीं जाएगा.