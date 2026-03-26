जंग के बीच इजरायल में उतरा हथियारों से भरा 200वां प्लेन, अब ईरान पर निर्णायक वार की तैयारी!

Israel Final War Preparations against Iran News: ईरान के खिलाफ पिछले 27 दिनों से जारी जंग में इजरायल और यूएस मिलकर उस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं. इजरायल इस जंग को अपने अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी समझकर लड़ रहा है. इसकी वजह ये है कि ईरान ने इजरायल को अपना और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर रखा है. उसके नेताओं ने कई बार यह बयान भी दिया है कि अगर उनके मुल्क ने परमाणु बम बना लिया तो उसका पहला इस्तेमाल इजरायल पर ही किया जाएगा. यही वजह है कि इजरायल न केवल अपने संसाधनों बल्कि दूसरे मुल्कों से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदकर इस जंग को जारी रखे हुए है.

हथियारों से भरा 200वां जहाज इजरायल में उतरा

इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि ऑपरेशन 'रोरिंग लायन' को आगे बढ़ाने के लिए 200वां मालवाहक विमान देश में उतर गया है. इस विमान में सैन्य साजो-सामान और गोला-बारूद भरकर लाए गए हैं. इन घातक हथियारों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हवाई और समुद्री हमलों में किया जाएगा.

अब तक 8,000 टन सामान की हुई डिलीवरी

मंत्रालय ने बताया कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद से अब तक 200 से ज्यादा विमान और जहाज सैन्य साजो-सामान लेकर इजरायल आ चुके हैं. इन विमानों के जरिए लगभग 8,000 टन सामान अब तक आया है, जिसे अब इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) अपने हिसाब से ऑपरेशनों में यूज करेगी. मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि लाए गए हथियार कौन-कौन से हैं और उन्हें कौन से देश सप्लाई कर रहे हैं.

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'हमने ईरानी आतंकी कमांडर को मार गिराया'

खास बात ये है कि ईरान को पूरी तरह मटियामेट करने के इस सैन्य अभियान की निगरानी खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'हम ईरानी आतंकी शासन के ठिकानों पर पूरी ताकत से अपने हमले जारी रखे हुए हैं. कल रात हमने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी के कमांडर को मार गिराया. इस आदमी के हाथों पर बहुत से लोगों का खून लगा था और होर्मुज़ जलडमरूमध्य को बंद करवाने में भी इसी ने मुख्य भूमिका निभाई थी.'

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'अपने मकसद की तेजी से बढ़ रहे यूएस-इजरायल'

यूएस के साथ सहयोग के बारे में बताते हुए नेतन्याहू ने कहा, 'यह हमारे और हमारे सहयोगी, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोग का एक और उदाहरण है, जिसमें हम युद्ध के लक्ष्यों को हासिल करने के एक साझा उद्देश्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ईरान को अपने कर्मों की सजा भुगतनी ही होगी. उसके पास सरेंडर के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है. दिन बीतने के साथ ही वह तेजी से अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रहा है.'