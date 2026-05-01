'अब गाजा को सिर्फ यूट्यूब पर देख पाएंगे हमास समर्थक', इजरायल ने एक्टिव किया ‘लेजर शील्ड’, मिडिल ईस्ट में हड़कंप

इजरायल के इस लेजर एयर डिफेंस शील्ड के एक्टिव होने के बाद समुद्र रास्ते से हमास की मदद के लिए आ रहे अंतरराष्ट्रीय काफिले (फ्लोटिला) को बीच समुद्र में ही रोक दिया. इजरायल के इस कदम का अमेरिका ने भी समर्थन किया है. लेजर एयर डिफेंस मिसाइलों की तुलना में काफी सस्ता डिफेंस सिस्टम है.
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मिडिल ईस्ट का आसमान इन दिनों सिर्फ बादलों से नहीं, बल्कि बारूद और बेचैनी से भरा हुआ है. हालात धीरे-धीरे बिगड़ते-बिगड़ते अब ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे हैं, जहां हर गुजरता दिन एक नई आशंका लेकर आता है. इजरायल एक साथ ईरान और हिजबुल्लाह के साथ टकराव में उलझा हुआ है, और इस टकराव ने पूरे इलाके को एक तरह से युद्ध के साए में धकेल दिया है. इजरायल ने अपनी बढ़ती ताकत का प्रदर्शन करते हुए गाजा की ओर बढ़ रहे एक अंतरराष्ट्रीय काफिले को बीच समुद्र में ही रोक दिया है. इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस जहाज को रोकने के बाद एक्स पर लिखा था कि अब हमास समर्थित लोग गाजा को सिर्फ यूट्यूब पर ही देख पाएंगे. वहीं अमेरिका ने भी इजरायल के इस एक्शन का समर्थन किया है.
मिडिल ईस्ट में इस तनाव की असली चिंगारी तब भड़की, जब इजरायल ने ईरान से जुड़े ठिकानों पर अपने हमले तेज कर दिए. जवाब में इन हमलों की रफ्तार और लगातार बढ़ते दबाव ने इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था की असली परीक्षा ले ली. लेकिन इसी तनाव के बीच एक नई तकनीक ने सबका ध्यान खींच लिया. लेजर एयर डिफेंस आयरन बीम, यह कोई पारंपरिक हथियार नहीं, बल्कि लेजर पर आधारित एक आधुनिक सुरक्षा कवच है. बताया जा रहा है कि इसी सिस्टम की मदद से हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों को पहली बार प्रभावी तरीके से रोका गया.
Israel has begun intercepting the Sumud flotilla heading to Gaza despite it being hundreds of miles away. A humanitarian mission is being targeted outside its waters, continuing the blockade and blocking aid. Let the aid through and end collective punishment. Free Palestine pic.twitter.com/iEgWl6m3kq
ADI ALARDAH April 29, 2026
वॉशिंगटन से लेकर यूरोप तक हलचल मचाने वाली एक घटना में इजरायल ने लेजर तकनीकि के इस्तेमाल के बाद अपनी बढ़ती ताकत का प्रदर्शन किया और गाजा की ओर बढ़ रहे एक अंतरराष्ट्रीय काफिले (फ्लोटिला) को बीच समुद्र में ही रोक दिया. इस कदम को लेकर जहां इजरायल ने अपनी कार्रवाई को सही ठहराया, वहीं स्पेन, ईरान और कई अन्य नेताओं ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी कर कहा कि इजरायली नौसेना ने 'हमास समर्थक' काफिले को गाजा पहुंचने से पहले ही रोक दिया. उन्होंने नौसेना की तारीफ करते हुए कहा कि यह मिशन पूरी तरह सफल रहा और कोई भी जहाज इजरायल के क्षेत्र या उसके समुद्री दायरे तक नहीं पहुंच पाया. नेतन्याहू ने तंज कसते हुए कहा कि अब ये लोग गाजा को सिर्फ यूट्यूब पर ही देख पाएंगे.
लेजर एयर डिफेंस शील्ड तकनीक की खासियत इसकी सादगी और लागत में छिपी है. जहां आमतौर पर एक मिसाइल को रोकने के लिए दूसरी महंगी इंटरसेप्टर मिसाइल दागनी पड़ती है, वहीं आयरन बीम जैसे सिस्टम में लेजर की एक सटीक किरण ही काम कर जाती है. यानी कम खर्च, कम समय और ज्यादा सटीक निशाना. इस लेजर सिस्टम को और ज्यादा फुर्तीला बनाने की तैयारी चल रही है. छोटे-छोटे मोबाइल यूनिट्स के रूप में इसे तैनात करने की योजना है, ताकि जरूरत के हिसाब से इसे कहीं भी तुरंत इस्तेमाल किया जा सके. करीब 10 किलोमीटर तक की रेंज में यह सिस्टम ड्रोन, रॉकेट और अन्य हवाई खतरों को कुछ ही सेकंड में खत्म करने की क्षमता रखता है.
रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि अगर यह तकनीक पूरी तरह कामयाब होती है, तो यह युद्ध की तस्वीर ही बदल सकती है. आने वाले वक्त में महंगी और जटिल मिसाइल प्रणालियों की जगह ऐसे तेज, सटीक और किफायती लेजर हथियार ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं. फिलहाल, इजरायल का यह कदम सिर्फ उसकी अपनी सुरक्षा को मजबूत करने तक सीमित नहीं है. इसने दुनिया भर के देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भविष्य की जंग कैसी होगी? जहां बारूद से ज्यादा ताकत रोशनी की किरणों में छिपी होगी.
आधुनिक युद्ध अब सिर्फ गोलियों और मिसाइलों तक सीमित नहीं रहा तकनीक ने इसे एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है. इसी बदलाव की झलक दिखाती है लेजर-बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जो दुश्मन के हमलों का जवाब उससे भी तेज स्पीड में देता है. कल्पना कीजिए, आसमान में उड़ता दुश्मन का ड्रोन या तेजी से आता रॉकेट… और अचानक एक अदृश्य और बेहद ताकतवर लेजर किरण उसे हवा में ही जलाकर खत्म कर देती है. न कोई धमाका, न कोई भारी मिसाइल बस रोशनी की गति से सटीक वार. इसी तकनीक को हकीकत में बदलते हुए इजरायल ने अपना स्वदेशी आयरन बीम (Iron Beam) सिस्टम दिसंबर 2025 में ऑपरेशनल कर दिया था.
यह सिस्टम पारंपरिक मिसाइल-आधारित रक्षा प्रणाली आयरन डोम (Iron Dome) का पूरक है, जो खासतौर पर कम दूरी के खतरों से निपटने के लिए जाना जाता है. आयरन बीम की सबसे बड़ी ताकत इसकी लागत और गति है. जहां एक मिसाइल दागने में हजारों डॉलर खर्च होते हैं, वहीं लेजर का एक 'शॉट' महज कुछ डॉलर में ही दुश्मन को खत्म कर देता है. लगभग 10 किलोमीटर की रेंज में यह सिस्टम ड्रोन, रॉकेट और मोर्टार जैसे खतरों को तुरंत पहचान कर उन्हें हवा में ही नष्ट कर सकता है. यानी, आने वाले समय में युद्ध का मैदान शायद और भी शांत दिखे, लेकिन उसके पीछे काम कर रही तकनीक पहले से कहीं ज्यादा तेज, सटीक और घातक होगी.
अमेरिका ने भी इजरायल के इस कदम का समर्थन किया. अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने इस फ्लोटिला को 'बेबुनियाद और गैर-जरूरी कदम' बताते हुए कहा कि यह मानवीय सहायता पहुंचाने के स्थापित सिस्टम को दरकिनार करता है. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. ‘येरूसलम पोस्ट’ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस काफिले में 20 से ज्यादा जहाज और करीब 175 एक्टिविस्ट शामिल थे, जिन्हें इजरायली नौसेना ने बुधवार रात अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में रोक लिया. इजरायल के विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह कदम संभावित तनाव और 'कानूनी नाकेबंदी' को तोड़ने की कोशिश को रोकने के लिए उठाया गया. मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण रही और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा.
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