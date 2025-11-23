इजरायल ने फिर किया गाजा पर हमला, 24 फिलिस्तीनियों की मौत, 54 घायल

Israeli air strikes on Gaza: इजरायल ने शनिवार 22 नवंबर 2025 को गाजा में नए एयरस्ट्राइक किए, हालांकि 10 अक्टूबर से सीजफायर लागू है. इजरायली सेना ने कहा कि ये हमला उसके सैनिकों पर हुई गोलाबारी का जवाब थे, जबकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने दावा किया कि हमास के 5 सीनियर सदस्य मारे गए. गाजा के हेल्थ अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 24 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और 54 घायल हुए, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं.

शांति के कोशिश पर असर

ये नई हिंसा ऐसे समय में हुई है जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से गाजा को स्टेबलाइज करने के लिए मंजूर किए गए यूएस सपोर्टेड प्लान के आसपास इंटरनेशनल लेवल पर माहौल बन रहा है. ये प्लान एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स को मंजूरी देता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की देखरेख में एक ट्रांजिशनल ऑफिसर बनाता है, और भविष्य में फिलिस्तीनी देश की संभावना बताता है. सीजफायर के बावजूद, हाल के दिनों में इजरायली हमलों में कम से कम 33 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं.

इन इलाकों में हुआ हमला

शनिवार के हमलों में कई जगहें शामिल थीं. गाजा शहर के रिमल इलाके में एक गाड़ी पर हुए हमले में 11 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हो गए. दूसरे हमलों में अल-अवदा हॉस्पिटल (Al-Awda Hospital) के पास, नुसेरत कैंप (Nuseirat camp) में और देर अल-बला (Deir al-Balah) में घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें एक बच्चा और एक महिला शामिल कम से कम 13 और लोग मारे गए. चश्मदीदों ने जोरदार धमाकों और बड़े पैमाने पर हमलों के बारे में बताया, और इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा सीजफायर के तहत "कोई भी सुरक्षित जगह" नहीं है.

इजरायल का दावा

इजरायल ने कहा कि हमले एक "हथियारबंद आतंकवादी" के मदद के रास्ते का इस्तेमाल करके इजरायली कब्जे वाले इलाके में घुसने और सैनिकों पर गोलीबारी करने से हुए. उसने राफा (Rafah) और उत्तरी गाजा में और जमीन के मारे जाने की भी खबर दी. हमास ने इजरायल पर सीजफायर तोड़ने के लिए कट्टरपंथी बनाने का आरोप लगाया और इंटरनेशनल मीडिएटर्स से दखल देने की अपील की.

70 हजार से ज्यादा लोगों की मौत

2 साल से जारी ये लड़ाई हमास के 7 अक्टूबर, 2023 के हमले से शुरू हुई, जिसमें इजरायल में तकरीबन 1,200 लोग मारे गए थे. गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि तब से 69,700 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं.

(इनपुट-एपी)