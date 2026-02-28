IRAN BREAKING: US-इजरायल ने ईरान के 30 ठिकानों पर किया हमला, तेहरान में ब्लैकआउट; इमरजेंसी का ऐलान

Tehran Blast: इजरायल ने शनिवार को ईरान के खिलाफ प्रिवेंटिव मिसाइल स्ट्राइक की है जिसके बाद राजधानी तेहरान समेत कई इलाकों में जोरदार धमाके सुने गए. ताजा जानकारी के अनुसार, इजरायल ने ईरान के 30 ठिकानों पर हमला किया है. इन हमलों के बाद पूरे तेहरान में ब्लैकआउट कर दिया गया है. यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और क्षेत्र में सैन्य टकराव की आशंका बढ़ गई है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने स्थानीय मीडिया के हवाले से बताया कि तेहरान के यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और जोम्हौरी इलाके में कई मिसाइलें गिरीं. डाउनटाउन तेहरान के पाश्चर स्ट्रीट के आसपास से भी घना धुआं उठता देखा गया. हालांकि, हमले में हुए नुकसान या किसी हताहत को लेकर ईरानी अधिकारियों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. ताजा जानकारी के अनुसार, इजरायल के ईरान पर हमले के बाद ईरान ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है.

सुप्रीम लीडर के कार्यालय के पास धमाका

तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के कार्यालय के पास भी जोरदार धमाके की खबर है. ईरान के सरकारी टेलीविजन ने कार्यालय क्षेत्र में विस्फोट की पुष्टि की, लेकिन हमले के कारण और प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी. यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि 86 वर्षीय खामेनेई उस समय अपने कार्यालय में मौजूद थे या नहीं. अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच उन्हें पिछले कुछ दिनों से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है

इजरायल ने की हमले की पुष्टि

इजरायल ने स्वीकार किया कि उसने शनिवार को दिनदहाड़े तेहरान पर हमला किया. शहर के डाउनटाउन इलाके से धुएं का बड़ा गुबार उठता देखा गया. हालांकि, हमले का सटीक लक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं है. इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने इस कार्रवाई को खतरों को दूर करने के लिए उठाया गया कदम बताया. उन्होंने ऑपरेशन से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया.

Israel Defense Forces tweets, "In the last few minutes, sirens were sounded all throughout Israel, with an advance instruction alert directly to cellular devices to stay within proximity to protected spaces. This is a proactive alert to prepare the public for the possibility of… pic.twitter.com/KWc1pDlFAo — ANI (@ANI) February 28, 2026

इजरायल में बजे एयर रेड सायरन

हमले के दौरान पूरे इजरायल में एयर रेड सायरन बजाए गए. इजरायली सेना ने कहा कि यह इजरायल की ओर संभावित मिसाइल हमले के लिए जनता को तैयार करने के लिए एक प्रोएक्टिव अलर्ट था. नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई. इस घटनाक्रम के बीच अमेरिका ने हमले पर तुरंत कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां पहले से तेज हैं, जहां फाइटर जेट और वॉरशिप की तैनाती की गई है.

ईरान पर इजरायली हमलों में अमेरिका भी शामिल

सूत्रों के मुताबिक, ईरान के खिलाफ जारी इजरायली हमलों में अमेरिका भी किसी न किसी रूप में शामिल है. सूत्रों का कहना है कि अमेरिका ने इस हमले में इजरायल को सैन्य सहयोग प्रदान किया है.