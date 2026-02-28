Advertisement
trendingNow13125426
Hindi NewsदुनियाIRAN BREAKING: US-इजरायल ने ईरान के 30 ठिकानों पर किया हमला, तेहरान में ब्लैकआउट; इमरजेंसी का ऐलान

IRAN BREAKING: US-इजरायल ने ईरान के 30 ठिकानों पर किया हमला, तेहरान में ब्लैकआउट; इमरजेंसी का ऐलान

ईरान की राजधानी तेहरान में शनिवार को एक जोरदार धमाका हुआ. चश्मदीदों ने तेज आवाज सुनने की पुष्टि की, हालांकि ईरानी सरकार की ओर से घटना पर तुरंत कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 28, 2026, 12:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो- X
फोटो- X

Tehran Blast: इजरायल ने शनिवार को ईरान के खिलाफ प्रिवेंटिव मिसाइल स्ट्राइक की है जिसके बाद राजधानी तेहरान समेत कई इलाकों में जोरदार धमाके सुने गए. ताजा जानकारी के अनुसार, इजरायल ने ईरान के 30 ठिकानों पर हमला किया है. इन हमलों के बाद पूरे तेहरान में ब्लैकआउट कर दिया गया है. यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और क्षेत्र में सैन्य टकराव की आशंका बढ़ गई है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने स्थानीय मीडिया के हवाले से बताया कि तेहरान के यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और जोम्हौरी इलाके में कई मिसाइलें गिरीं. डाउनटाउन तेहरान के पाश्चर स्ट्रीट के आसपास से भी घना धुआं उठता देखा गया. हालांकि, हमले में हुए नुकसान या किसी हताहत को लेकर ईरानी अधिकारियों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. ताजा जानकारी के अनुसार, इजरायल के ईरान पर हमले के बाद ईरान ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है.

सुप्रीम लीडर के कार्यालय के पास धमाका

तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के कार्यालय के पास भी जोरदार धमाके की खबर है. ईरान के सरकारी टेलीविजन ने कार्यालय क्षेत्र में विस्फोट की पुष्टि की, लेकिन हमले के कारण और प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी. यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि 86 वर्षीय खामेनेई उस समय अपने कार्यालय में मौजूद थे या नहीं. अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच उन्हें पिछले कुछ दिनों से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है

Add Zee News as a Preferred Source

इजरायल ने की हमले की पुष्टि

इजरायल ने स्वीकार किया कि उसने शनिवार को दिनदहाड़े तेहरान पर हमला किया. शहर के डाउनटाउन इलाके से धुएं का बड़ा गुबार उठता देखा गया. हालांकि, हमले का सटीक लक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं है. इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने इस कार्रवाई को खतरों को दूर करने के लिए उठाया गया कदम बताया. उन्होंने ऑपरेशन से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया.

 

इजरायल में बजे एयर रेड सायरन

हमले के दौरान पूरे इजरायल में एयर रेड सायरन बजाए गए. इजरायली सेना ने कहा कि यह इजरायल की ओर संभावित मिसाइल हमले के लिए जनता को तैयार करने के लिए एक प्रोएक्टिव अलर्ट था. नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई. इस घटनाक्रम के बीच अमेरिका ने हमले पर तुरंत कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां पहले से तेज हैं, जहां फाइटर जेट और वॉरशिप की तैनाती की गई है.

ईरान पर इजरायली हमलों में अमेरिका भी शामिल

सूत्रों के मुताबिक, ईरान के खिलाफ जारी इजरायली हमलों में अमेरिका भी किसी न किसी रूप में शामिल है. सूत्रों का कहना है कि अमेरिका ने इस हमले में इजरायल को  सैन्य सहयोग प्रदान किया है. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Tehran blastiran

Trending news

पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
TMC Rajya Sabha Candidates
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
OPS
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
indian navy news
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
Jammu Kashmir
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
DNA
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
National News
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा
Akbaruddin Owaisi
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा