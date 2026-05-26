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Hindi Newsदुनियाइजरायल का लेबनान पर बड़ा हमला, हिज्बुल्लाह के 70 ठिकाने नेस्तनाबूद! हथियार डिपो भी हुए खाक

इजरायल का लेबनान पर बड़ा हमला, हिज्बुल्लाह के 70 ठिकाने नेस्तनाबूद! हथियार डिपो भी हुए खाक

IDF Airstrikes: इजरायल  के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश के बाद इजरायली सेना ने लेबनान में हिज्बुल्लाह  के 70 से ज्यादा ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए हैं. इस ऑपरेशन में टायर और बेका घाटी स्थित कमांड सेंटर, हथियार डिपो नष्ट किए गए, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है. जवाबी हमले के डर से उत्तरी इजरायल में स्कूल बंद कर दिए गए हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 26, 2026, 07:17 AM IST
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IDF Airstrikes
IDF Airstrikes

Israel Lebanon Air Strikes: पश्चिम एशिया से इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर सामने आ रही है. ताजा जानकारी के अनुसार, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने और तेज कार्रवाई का आदेश मिलते ही इजरायल डिफेंस फोर्सेस (IDF) ने पूरे लेबनान पर मौत बनकर कहर ढाया है. इजरायली वायुसेना ने एक साथ लेबनान में हिज्बुल्लाह के 70 से ज्यादा रणनीतिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं. इस बड़े ऑपरेशन में लगभग 85 घातक गोला-बारूद का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पूरा लेबनान दहल उठा है. लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी (NNA) के मुताबिक, इन हमलों में अब तक 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग मलबे में दबे और घायल हैं.

टायर से लेकर बेका घाटी तक तबाही

IDF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने टायर (Tyre) इलाके में हिज्बुल्लाह के 10 बड़े कमांड सेंटरों, खुफिया हथियार डिपो और सैन्य ठिकानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है. इजरायल ने सिर्फ ठिकानों को ही नहीं, बल्कि जमीन पर मूव कर रहे लड़ाकों को भी निशाना बनाया. सेना के मुताबिक, मोटरसाइकिलों पर घूम रहे हिज्बुल्लाह के आतंकवादियों को हवाई हमलों में सीधे मार गिराया गया है.

इसके अलावा, इजरायली लड़ाकू विमानों ने बेका घाटी (Beqaa Valley) में हिज्बुल्लाह के नेटवर्क को तबाह किया. मचघारा (Machghara) में हुए हमले में एक साथ 5 लोगों की मौत हो गई, जहां रेस्क्यू टीमें अभी भी ढहे हुए घरों के मलबे से लोगों को बाहर निकालने की जद्दोजहद कर रही हैं. वहीं, कौथारियेह अल-सियाद में हुए हमले में 2 लोगों की जान चली गई.

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बेंजामिन नेतन्याहू ने भरी हुंकार

यह भीषण हमला इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस वीडियो बयान के ठीक बाद आया है, जिसमें उन्होंने सेना को हिज्बुल्लाह को पूरी तरह कुचलने की खुली छूट दी थी. दिलचस्प बात यह है कि यह एक्शन तब हुआ जब अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिए कि वाशिंगटन भी हिज्बुल्लाह के ड्रोन हमलों के खिलाफ एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के पक्ष में है. नेतन्याहू ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि हम हिज्बुल्लाह के साथ आर-पार की जंग में हैं. पिछले कुछ हफ्तों में ही हमारे जांबाज लड़ाकों ने 600 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया है, लेकिन हम अपनी कार्रवाई को धीमा नहीं कर रहे हैं. इसके विपरीत, मैंने सेना को और भी तेजी और आक्रामकता से हमला करने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें: शांति वार्ता के बीच अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला! दक्षिणी तट पर दागीं मिसाइलें, बारूदी सुरंग बिछा रही नौकाएं तबाह; दहल उठा बंदर अब्बास बंदरगाह

युद्ध के मुहाने पर इजरायल

लेबनान पर इस भीषण बमबारी के बाद इजरायल को भी हिज्बुल्लाह के जवाबी रॉकेट और ड्रोन हमलों का डर सता रहा है. इसी के चलते इजरायल के 'होम फ्रंट कमांड' ने उत्तरी इजरायल के सीमावर्ती इलाकों में हाई-अलर्ट घोषित करते हुए नई पाबंदियां लागू कर दी हैं. जानकारी के अनुसार, उत्तरी इजरायल के स्थानीय प्रशासन ने ऐलान किया है कि अगले आदेश तक सभी स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे.
बाहर होने वाले जमावड़े को 200 से घटाकर सिर्फ 50 लोगों तक सीमित कर दिया गया है. वहीं, इनडोर (अंदर) होने वाले कार्यक्रमों में अब 600 की जगह केवल 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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