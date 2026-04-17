क्या इजरायल-लेबनान के बीच कायम रहेगी शांति? 10 दिनों के युद्धविराम पर आया ट्रंप का बयान; लेबनान को दी चेतावनी

Israel-Lebanon Ceasefire: इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिनों का युद्धविराम लागू हो गया है, जिसे अमेरिका की मध्यस्थता से संभव बनाया गया. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने उम्मीद जताई कि हिज्बुल्लाह (Hezbollah) इस दौरान जिम्मेदारी और संयम दिखाएगा. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि हिज्बुल्लाह इस महत्वपूर्ण समय में अच्छा व्यवहार करेगा, अब और हत्याएं नहीं स्थायी शांति कायम रहनी चाहिए. उन्होंने क्षेत्र में शांति और स्थिरता की आवश्यकता पर भी जोर दिया.

ट्रंप ने इस युद्धविराम को संभावित रूप से ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इजरायल और लेबनान के बीच दशकों बाद सीधे संवाद का रास्ता खुल सकता है. उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले एक-दो हफ्तों में दोनों पक्षों के बीच उच्चस्तरीय बैठक संभव है, जो व्हाइट हाउस में भी हो सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में हिज्बुल्लाह की भागीदारी अहम होगी और यदि सभी पक्ष सकारात्मक रुख अपनाते हैं तो एक स्थायी समझौते की दिशा में प्रगति हो सकती है.

नेतन्याहू का सख्त रुख

इस बीच, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्धविराम के बावजूद सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में अपनी तैनाती जारी रखेगी. नेतन्याहू ने कहा कि हम 10 किलोमीटर के सुरक्षा क्षेत्र में बने रहेंगे, जिससे रॉकेट और टैंक-रोधी हमलों को रोका जा सके. हम यहां से नहीं हटेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल मजबूत स्थिति से सम्मानजनक शांति चाहता है.

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युद्धविराम के बावजूद जारी है तनाव

हालांकि युद्धविराम लागू हो चुका है, लेकिन जमीनी हालात अब भी पूरी तरह शांत नहीं हैं. लेबनान की रिपोर्ट्स के मुताबिक, दक्षिणी क्षेत्रों खियाम और डिब्बी में इजरायली गोलाबारी और फायरिंग की घटनाएं सामने आई हैं. हवाई निगरानी और सैन्य गतिविधियां भी जारी हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि संघर्ष पूरी तरह थमा नहीं है और स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है.

नागरिकों के लिए चेतावनी जारी

इस बीच, लेबनानी सेना ने नागरिकों को तत्काल दक्षिणी गांवों में वापस न लौटने की चेतावनी दी है. सेना का कहना है कि कई इलाकों में अब भी खतरा बना हुआ है और लोगों को सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए. लोगों से अपील की गई है कि वे अंधेरा होने के बाद यात्रा से बचें और क्षतिग्रस्त क्षेत्रों से दूर रहें.

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दूसरी ओर, हिज्बुल्लाह ने भी नागरिकों को सतर्क रहने और जल्दबाजी में घर न लौटने की सलाह दी है. जहां सीमा पर तनाव जारी है, वहीं राजधानी बेरूत में कुछ इलाकों में युद्धविराम लागू होने के बाद लोगों ने जश्न मनाया. आतिशबाजी और फायरिंग के साथ लोगों ने राहत की सांस ली. इसके बावजूद स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं है. सुरक्षा चिंताओं और बीच-बीच में हो रही झड़पों के कारण अनिश्चितता बनी हुई है.