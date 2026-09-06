ट्रंप मारेंगे 'चौका', बदलेगा मिडिल ईस्ट का नक्शा, क्या है सुपर 4 प्लान, जिसने नेतन्याहू की भी बढ़ा दीं धड़कनें

ट्रंप ने हाल के हफ्तों में सीनियर्र एडवाइजर्स के साथ 2 बैठकें करते हुए उनसे रणनीति पर चर्चा की. इस दौरान कई विचारों को सामने रखा गया. हालांकि, ये भी बताया जा रहा है कि रणनीति तैयार होने में अधिकारियों को कई और हफ्ते लग सकते हैं. 'NDTV' के मुताबिक, सूत्र का कहना है कि इस रणनीति का मकसद क्षेत्र में कई चीजों को आपस में जोड़ना है कि कैसे युद्ध के बाद क्षेत्रीय गठबंधन बनाया जाए. वहीं, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्षेत्र में अमेरिका के सभी सहयोगी इस योजना से सहमत होंगे या नहीं.