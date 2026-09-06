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ट्रंप मारेंगे 'चौका', बदलेगा मिडिल ईस्ट का नक्शा, क्या है सुपर 4 प्लान, जिसने नेतन्याहू की भी बढ़ा दीं धड़कनें

Trump Plan After Iran War: ईरान हमले के बाद अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक रणनीति बनाई है, जिसके तहत वह ईरान को कंट्रोल करेंगे और इजरायल को अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए धकेलेंगे.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 06, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:22 AM IST
ट्रंप मारेंगे 'चौका', बदलेगा मिडिल ईस्ट का नक्शा, क्या है सुपर 4 प्लान, जिसने नेतन्याहू की भी बढ़ा दीं धड़कनें

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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