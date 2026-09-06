ट्रंप मारेंगे 'चौका', बदलेगा मिडिल ईस्ट का नक्शा, क्या है सुपर 4 प्लान, जिसने नेतन्याहू की भी बढ़ा दीं धड़कनें

World News: ईरान पर हमला करने और पश्चिम एशिया में जंग छेड़ने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक लॉन्ग टर्म प्लान की तैयारी में हैं. बताया जा रहा है कि वह जल्द तेहरान को कंट्रोल करने के लिए नए मोर्चे पर ध्यान देंगे. 'एक्सियोस' की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन की योजना जंग खत्म होने के बाद पश्चिम एशिया के प्रति अमेरिकी नजरिये को नया आकार दे सकती है.
ट्रंप की इस स्ट्रैटजी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द प्रशासन ईरान को कंट्रोल करने के लिए एक क्षेत्रीय मोर्चा बनाने पर फोकस करेगी. वहीं, अमेरिका की ओर से इजरायल को अपने पड़ोसियों के साथ गहरे संबंध बनाने की ओर धकेला जाएगा. ट्रंप ने निजी तौर पर लोगों से कहा है कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद वह मिडिल के लिए कुछ बहुत बड़ा करने पर काम कर रहे हैं.
अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, यह स्ट्रैटजी सीनियर एडवाइजर्स और कई अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों की ओर से डेवलप की जा रही है. इसमें पहली रणनीति यह है कि क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों को ईरान के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन में लाया जाएगा, जिसमें वाशिंगटन संभावित रूप से सुरक्षा गारंटर की भूमिका निभा सकता है. इसके अलावा ट्रंप प्रशासन 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद पैदा हुए तनावों और संघर्षों को भी कम करने के तरीकों पर भी विचार कर रहा है.
इस रणनीति में ट्रंप की गाजा योजना के अगले चरण को आगे बढ़ाना, इजरायल और सीरिया के बीच एक सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत करना और मौजूदा इजरायल-लेबनान समझौते को लागू करना शामिल हो सकता है. इसके अलावा तीसरा मुख्य टारगेट अब्राहम समझौते को बढ़ाना और इजरायल- सऊदी अरब के बीच नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट को सुरक्षित करना है. सऊदी अरब और इजरायल के बीच समझौता ट्रंप के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और ईरान युद्ध के बाद क्षेत्र में उनके प्रशासन को एक महत्वपूर्ण सफलता दिला सकती है.
बता दें कि इजरायल में 27 अक्टूबर 2026 को चुनाव होने हैं, जबकि अमेरिका में इस साल नवंबर 2026 में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं. ऐसे में ट्रंप को उम्मीद है कि चुनाव के बाद बनने वाली इजरायली सरकार नई रणनीति पर वाशिंगटन के साथ काम करने के लिए तैयार होगी. हालांकि, ट्रंप प्रशासन इजरायल की पॉलिटिक्स के स्थिर होने की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है.
'NDTV' की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि चुनाव परिणामों से एक और राजनीतिक गतिरोध पैदा होने की स्थिति में भी ट्रंप आगे बढ़ते रहेंगे.
ट्रंप ने हाल के हफ्तों में सीनियर्र एडवाइजर्स के साथ 2 बैठकें करते हुए उनसे रणनीति पर चर्चा की. इस दौरान कई विचारों को सामने रखा गया. हालांकि, ये भी बताया जा रहा है कि रणनीति तैयार होने में अधिकारियों को कई और हफ्ते लग सकते हैं. 'NDTV' के मुताबिक, सूत्र का कहना है कि इस रणनीति का मकसद क्षेत्र में कई चीजों को आपस में जोड़ना है कि कैसे युद्ध के बाद क्षेत्रीय गठबंधन बनाया जाए. वहीं, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्षेत्र में अमेरिका के सभी सहयोगी इस योजना से सहमत होंगे या नहीं.