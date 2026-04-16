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Hindi Newsदुनियाइजरायल-लेबनान में होगी पीस टॉक, 34 साल बाद दोनों देशों के लीडर होंगे आमने-सामने, ट्रंप बोले- तनाव होगा कम

इजरायल-लेबनान में होगी पीस टॉक, 34 साल बाद दोनों देशों के लीडर होंगे आमने-सामने, ट्रंप बोले- तनाव होगा कम

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इजरायल और लेबनान के नेता 34 साल बाद सीधे बातचीत करेंगे. यह पहल क्षेत्र में बढ़ते तनाव और हिंसा के बीच शांति की कोशिश मानी जा रही है. हालांकि जमीनी हालात अब भी गंभीर हैं, लेकिन इस बैठक से संघर्ष कम होने की उम्मीद जताई जा रही है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 16, 2026, 10:19 AM IST
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Israel Lebanon Talks: मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक पहल सामने आई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इजरायल और लेबनान के नेता लगभग 34 साल बाद सीधे बातचीत करेंगे. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मैं इजरायल और लेबनान के बीच थोड़ी राहत दिलाने की कोशिश कर रहा हूं. दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुए काफी समय हो गया है लगभग 34 साल. यह कल होगी.

ऐतिहासिक बैठक की तैयारी

यह प्रस्तावित बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है. अमेरिकी विदेश विभाग में हाल ही में लेबनान की राजदूत नाडा हमादेह और इजरायल के राजदूत येचिएल लीटर के बीच अहम बातचीत हुई थी. इस बैठक की मेजबानी अमेरिकी विदेश मंत्री मारको रुबियो ने की, जिसमें कई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी भी मौजूद थे. हालांकि, हिज्बुल्लाह का कोई प्रतिनिधि इस बातचीत में शामिल नहीं था.
बता दें कि नवंबर 2024 में हुए सीजफायर समझौते के बावजूद, हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं.

ये भी पढ़ें: रूसी-ईरानी तेल पर छूट खत्म, ट्रंप की ‘मैक्सिमम प्रेशर’ नीति को लेकर अमेरिका में घमासान; डेमोक्रेट्स जता रहे आपत्ति

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2 मार्च को हिज्बुल्लाह द्वारा सीमा पार हमले के बाद इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में सैन्य कार्रवाई तेज कर दी थी.
लेबनान के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, मार्च से अब तक 2000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं. पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लेबनान पर हमले कम करने को कहा है. ट्रंप के मुताबिक, इजरायल ने अपने ऑपरेशन को कम करने का आश्वासन दिया है, जिससे बातचीत के लिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है.

क्या मिलेगी राहत?

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह बैठक सफल होती है, तो यह क्षेत्र में लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है. हालांकि, जमीनी हालात और हिज्बुल्लाह की भूमिका को देखते हुए यह रास्ता आसान नहीं माना जा रहा. फिर भी, 34 साल बाद होने वाली यह सीधी बातचीत उम्मीद की एक नई किरण के रूप में देखी जा रही है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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