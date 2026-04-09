एक-दूसरे को जमकर पीटने के बाद अब शांति चाहते हैं इजरायल-लेबनान, नेतन्याहू ने बढ़ाया बातचीत का हाथ

Middle East War: अमेरिका-ईरान के बीत सीजफायर की घोषणा के बावजूद मिडिल ईस्ट की हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ है. इजरायल और लेबनान एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं. बुधवार ( 8 अप्रैल 2026) को इजरायल की ओर से लेबनान पर 100 मिसाइलें फायर की गईं, जिसमें 254 लोगों की मौत हुई. वहीं अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बेरूत के साथ शांति वार्ता की बात की है.

इजरायल-लेबनान शांति वार्ता

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार ( 9 अप्रैल 2026) को कहा कि उन्होंने इजरायल को लेबनान के साथ शांति वार्ता शुरू करने का आदेश दिया है, जिसमें हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण भी शामिल होगा. 'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने एक बयान में कहा,' लेबनान द्वारा इजरायल के साथ सीधी बातचीत शुरू करने के बार-बार अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए मैंने कल कैबिनेट को लेबनान के साथ जल्द से जल्द सीधी बातचीत शुरू करने का निर्देश दिया. वार्ता का मकसद हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण और इजरायल-लेबनान के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना होगा.'

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लेबनान ने की शांति वार्ता की पहल

नेतन्याहू की टिप्पणी पर फिलहाल लेबनान सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

Prime Minister Benjamin Netanyahu: "In light of Lebanon's repeated requests to open direct negotiations with Israel, I instructed at the Government meeting yesterday to open direct negotiations with Lebanon as soon as possible. 1/2 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 9, 2026

वहीं इजरायली प्रधानमंत्री के बयान से 1 घंटा पहले लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने कहा कि लेबनान की स्थिति का एकमात्र समाधान इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर करवाना है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वह इसके लिए एक डिप्लोमैटिक ट्रैक पर काम कर रहे हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक रूप से देखा जाने लगा है.

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अमेरिका में होगी शांति वार्ता

'जेरूसलम पोस्ट' के मुताबिक, इजरायल-लेबनान के बीच अगले हफ्ते शुरू होने वाली यह शांति वार्ता अमेरिका में इजरायल के राजदूत येचिएल लीटर और अमेरिका में लेबनान की राजदूत नाडा हमादेह मोवाद के बीच होगी. रिपोर्ट ने सूत्रों के हवाले से बताया कि लेबनान में अमेरिकी राजदूत मिशेल इस्सा बातचीत में मध्यस्थता करेंगे. बता दें कि ईरान समर्थित मिलिशिया ने 2 मार्च 2026 को इजरायल पर फायरिंग की थी, जिसके बाद इजरायल ने हिज्बुल्लाह के खिलाफ नया हमला शुरू किया. लेबनानी अधिकारियों के मुताबिक, इजरायली हमलों में लगभग 1,700 लोग मारे गए हैं और 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं.