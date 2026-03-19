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Hindi Newsदुनियाजंग की रिपोर्टिंग में लाइव दिखी मौत! जहां खड़ा था रिपोर्टर, वहीं मिसाइल ने की स्ट्राइक; वीडियो में दिखा डरावना मंजर

जंग की रिपोर्टिंग में लाइव दिखी मौत! जहां खड़ा था रिपोर्टर, वहीं मिसाइल ने की स्ट्राइक; वीडियो में दिखा डरावना मंजर

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसने सभी को डरा दिया है. वीडियो लेबनान का बताया जा रहा है, जिसमें देखा गया कि रिपोर्टिंग के दौरान इजारयली मिसाइल ठीक रिपोर्टर से कुछ दूर आकर गिरी. इस हमले में रिपोर्टर को चोट आई है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 19, 2026, 09:03 PM IST
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रिपोर्टर के पीछे गिरी मिसाइल, फोटो- स्क्रीनग्रैब
रिपोर्टर के पीछे गिरी मिसाइल, फोटो- स्क्रीनग्रैब

Israel AirStrike: पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त युद्ध का मैदान बना हुआ है. दुनियाभर के देश अपने नागरिकों से खाड़ी क्षेत्र में न जाने की अपील कर रहे हैं. युद्ध के बीच कई देशों के पत्रकार इस वक्त जंग की धरती पर मौजूद हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं. इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो लोगों को डरा रहा है. वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि जंग की धरती से रिपोर्टिंग करना कितना खतरनाक हो सकता है. 

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक खौफनाक वीडियो वायरल है. जिसमें देखा गया कि एक पत्रकार जंग से हुए नुकसान वाले क्षेत्र में पहुंचा और रिपोर्टिंग कर रहा है. इसी दौरान कुछ ऐसा होता है, जिसकी शायद उसे भी कल्पना नहीं थी. यह घटना दक्षिणी लेबनान की बताई जा रही है. आइए आपको पूरा मामला बताते हैं...

रिपोर्टिंग के दौरान गिरा बम!

एक विदेशी चैनल के संवाददाता और उनके कैमरापर्सन दक्षिणी लेबनान में इजारायली हमले से हुए नुकसान के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे थे. इसी दौरान एक इजरायली मिसाइल ठीक उनके पीछे आ गिरी. ये पूरा वायका कैमरे में कैद हो गया है. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि संवाददाता का नाम स्टीव स्वीनी है और उनके साथ  कैमरामैन अली रिदा मौजूद थे, दोनों रूस के रहने वाले हैं. 

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बस कुछ दूर खड़ी थी मौत! 

कैमरे में कैद फुटेज में दिखा रहा है कि स्टीव स्वीनी कवरेज कर रहे हैं और इसी दौरान कुछ मीटर पीछे अचानक धमाका होता है. बताया जाता है कि इजरायल की ओर से उस स्थान पर एयरस्ट्राइक की गई थी. धमाके के बाद स्वीनी तुरंत नीचे झुकते हैं और फिर किसी तरीके से वहां से भागते हैं. स्वीनी को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है.

यह भी पढ़ें: इजरायल का सब्र टूटा तो ईरान पर दाग सकता है परमाणु बम, WHO की चेतावनी से बढ़ी दहशत! जंग में आया खतरनाक मोड़

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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