इजरायल का ईरान के साउथ पार्स पर जबरदस्त हमला, कहा- अटैक से कंगाल हो जाएगा 'शिया लैंड', अंधेरे में डूबेगा मुल्क

Consequences of Iran Attack on South Pars: इजरायल ने ईरान के सबसे बड़े गैस प्लांट साउथ पार्स (South Pars) पर सोमवार को फिर से बड़ा हमला किया. उसने एक बार फिर ईरान के सबसे बड़े गैस प्लांट को निशाना बनाया है. दरअसल साउथ पार्स में ईरान का सबसे बड़ा गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसे ईरान के लिए सोने की खान जैसा माना जाता है. ईरान की 70% गैस यहीं से आती है. इस प्लांट पर हमला करने का मतलब है कि ईरान के घरों की बिजली, फैक्ट्रियां और उसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया खतरे में है. यानी इजरायल ने सीधे तौर पर ईरान की अर्थव्यवस्था पर हमला किया है.

भारत में बढ़ सकता है संकट

'साउथ पार्स' की दूसरी खासियत इसकी होर्मुज से नजदीकी है. इस पर हमले के बाद अब होर्मुज रूट पर भी संकट मंडराने लगा है. साथ ही दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का डर भी बढ़ गया है. ईरान के गैस इंफ्रा पर हमले से ग्लोबल लेवल पर गैस की कीमतें भी बढ़ सकती हैं. सबसे बड़ा डर ये है कि साउथ पार्स का इलाका समुद्री व्यापार का मुख्य रास्ता भी है, इसलिए अगर यहां युद्ध छिड़ता है, तो भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस महंगी हो सकती है.

इजरायल ने ऐसा क्यों किया?

इस हमले के पीछे इजरायल का तर्क है कि ईरान यहां से अपनी गैस बेचकर जो पैसा कमाता है, उसी से वह इजरायल के खिलाफ लड़ने वाले समूहों (जैसे हिजबुल्लाह और हमास) की मदद करता है. इजरायल का मकसद ईरान के पास मौजूद उस फंड को रोकना है, जिससे युद्ध चलता है. ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि पार्स पेट्रोकेमिकल एरिया सुरक्षित है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

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आगे क्या होगा अंजाम

'साउथ पार्स' पर दूसरी बार इस हमले के बाद इस जंग के और विकराल होने की आशंका जताई जा रही है. डिफेंस एक्सपर्टों का कहना है कि इस हमले के जवाब में अब ईरान भी इजरायल और खाड़ी मुल्कों के एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमले तेज करेगा. जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल-गैस का संकट और विकट हो सकता है. सप्लाई में रुकावट आने से भारत समेत दुनियाभर के देशों में ईंधन संकट जोर पकड़ेगा, जिसका खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा.