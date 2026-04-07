Advertisement
trendingNow13168560
Hindi Newsदुनियाइजरायल का ईरान के साउथ पार्स पर जबरदस्त हमला, कहा- अटैक से कंगाल हो जाएगा शिया लैंड, अंधेरे में डूबेगा मुल्क

इजरायल का ईरान के साउथ पार्स पर जबरदस्त हमला, कहा- अटैक से कंगाल हो जाएगा 'शिया लैंड', अंधेरे में डूबेगा मुल्क

Israel Attack on South Pars News: इजरायल ने ईरान के साउथ पार्स पर जबरदस्त हमला किया है. इस हमले में उसके सबसे बड़े गैस प्लांट को निशाना बनाया गया. अटैक के बाद इजरायल ने कहा कि इस हमले से ईरान अंधेरे में डूब जाएगा. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 07, 2026, 04:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Consequences of Iran Attack on South Pars: इजरायल ने ईरान के सबसे बड़े गैस प्लांट साउथ पार्स (South Pars) पर सोमवार को फिर से बड़ा हमला किया. उसने एक बार फिर ईरान के सबसे बड़े गैस प्लांट को निशाना बनाया है. दरअसल साउथ पार्स में ईरान का सबसे बड़ा गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसे ईरान के लिए सोने की खान जैसा माना जाता है. ईरान की 70% गैस यहीं से आती है. इस प्लांट पर हमला करने का मतलब है कि ईरान के घरों की बिजली, फैक्ट्रियां और उसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया खतरे में है. यानी इजरायल ने सीधे तौर पर ईरान की अर्थव्यवस्था पर हमला किया है.

भारत में बढ़ सकता है संकट

'साउथ पार्स' की दूसरी खासियत इसकी होर्मुज से नजदीकी है. इस पर हमले के बाद अब होर्मुज रूट पर भी संकट मंडराने लगा है. साथ ही दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का डर भी बढ़ गया है. ईरान के गैस इंफ्रा पर हमले से ग्लोबल लेवल पर गैस की कीमतें भी बढ़ सकती हैं. सबसे बड़ा डर ये है कि साउथ पार्स का इलाका समुद्री व्यापार का मुख्य रास्ता भी है, इसलिए अगर यहां युद्ध छिड़ता है, तो भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस महंगी हो सकती है.

इजरायल ने ऐसा क्यों किया?

इस हमले के पीछे इजरायल का तर्क है कि ईरान यहां से अपनी गैस बेचकर जो पैसा कमाता है, उसी से वह इजरायल के खिलाफ लड़ने वाले समूहों (जैसे हिजबुल्लाह और हमास) की मदद करता है. इजरायल का मकसद ईरान के पास मौजूद उस फंड को रोकना है, जिससे युद्ध चलता है. ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि पार्स पेट्रोकेमिकल एरिया सुरक्षित है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

Add Zee News as a Preferred Source

आगे क्या होगा अंजाम

'साउथ पार्स' पर दूसरी बार इस हमले के बाद इस जंग के और विकराल होने की आशंका जताई जा रही है. डिफेंस एक्सपर्टों का कहना है कि इस हमले के जवाब में अब ईरान भी इजरायल और खाड़ी मुल्कों के एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमले तेज करेगा. जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल-गैस का संकट और विकट हो सकता है. सप्लाई में रुकावट आने से भारत समेत दुनियाभर के देशों में ईंधन संकट जोर पकड़ेगा, जिसका खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

israel iran warIsrael Iran tension

Trending news

राम मंदिर में निकाह से भड़के हिंदू! कहा- शादी वाले दिन निकालेंगे सुअरों की बारात
Shimla News
राम मंदिर में निकाह से भड़के हिंदू! कहा- शादी वाले दिन निकालेंगे सुअरों की बारात
हुर्रियत के गढ़ में पहली बार लहराया BJP का झंडा, श्रीनगर से मिले बदलते दौर के संकेत
BJP
हुर्रियत के गढ़ में पहली बार लहराया BJP का झंडा, श्रीनगर से मिले बदलते दौर के संकेत
भारत ने हासिल की वो परमाणु तकनीक, जो मुट्ठी भर देशों के पास, PM बोले- गर्व का पल
Pm modi news
भारत ने हासिल की वो परमाणु तकनीक, जो मुट्ठी भर देशों के पास, PM बोले- गर्व का पल
नौकरी जाने पर भी परेशान नहीं हुआ ये इंजीनियर,स्पेशल सेविंग ने कैसे की मुसीबत में मदद
Viral News
नौकरी जाने पर भी परेशान नहीं हुआ ये इंजीनियर,स्पेशल सेविंग ने कैसे की मुसीबत में मदद
आसमान के रास्ते पहुंचेंगे मंजिल पर, इस शहर में दौड़ने जा रहीं ‘ड्राइवरलेस' टैक्सियां
Mumbai News in hindi
आसमान के रास्ते पहुंचेंगे मंजिल पर, इस शहर में दौड़ने जा रहीं ‘ड्राइवरलेस' टैक्सियां
बीमारी के नाम पर आपकी जेब कौन काट रहा? दवाओं की मुनाफाखोरी पर बड़ा सबसे बड़ा खुलासा
DNA
बीमारी के नाम पर आपकी जेब कौन काट रहा? दवाओं की मुनाफाखोरी पर बड़ा सबसे बड़ा खुलासा
'इतने बड़े मत बनिए कि चीफ जस्टिस का भी फोन न उठाएं...', SC ने किस पर कसा तंज?
West Bengal Election 2026
'इतने बड़े मत बनिए कि चीफ जस्टिस का भी फोन न उठाएं...', SC ने किस पर कसा तंज?
भोंदू बाबा तो बड़ा शातिर निकला, ₹300 करोड़ के हवाला घोटाले के बीच ED की एंट्री!
Nashik Bhondu Baba
भोंदू बाबा तो बड़ा शातिर निकला, ₹300 करोड़ के हवाला घोटाले के बीच ED की एंट्री!
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नहीं चलेगा महाभियोग, संसद के दोनों सदनों में नोटिस खारिज
gyanesh kumar
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नहीं चलेगा महाभियोग, संसद के दोनों सदनों में नोटिस खारिज
'कूड़ा-कचरा फैला है, बदबू आती रहती है', बेंगलुरु लौटे शख्स ने लिखी पोस्ट, हुई वायरल
Bengaluru
'कूड़ा-कचरा फैला है, बदबू आती रहती है', बेंगलुरु लौटे शख्स ने लिखी पोस्ट, हुई वायरल