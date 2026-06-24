Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /मोसाद के हाथों आसिम मुनीर को मरवाना चाहते थे नेतन्याहू? स्विट्जरलैंड में टल गई बड़ी वारदात

मोसाद के हाथों आसिम मुनीर को मरवाना चाहते थे नेतन्याहू? स्विट्जरलैंड में टल गई बड़ी वारदात

जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली शांतिवार्ता के दौरान आसिम मुनीर की हत्या की प्लानिंग मोसाद ने बना ली थी. इस बात का दावा ब्राजील के एक पत्रकार ने किया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 24, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:22 PM IST
मोसाद के हाथों आसिम मुनीर को मरवाना चाहते थे नेतन्याहू? स्विट्जरलैंड में टल गई बड़ी वारदात
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भोजन करने से पहले आप भी धोते हैं हाथ-पैर लेकिन क्यों, क्या है धार्मिक वजह? जानें
Astro Tips14 min ago
2
guruwar ke upay21 min ago
3
IRCTC23 min ago
4
BSE Sensex25 min ago
5
Ketan Agarwal26 min ago