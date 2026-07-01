पहले US को जंग में लड़वाया, अब खींच लिए कदम, नेतन्याहू बोले - 'हमें अमेरिका की जरूरत नहीं!'

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को देश की आर्थिक और सुरक्षा नीति को लेकर कई बड़े बयान दिए. उन्होंने कहा कि इजरायल अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है, जहां उसे अमेरिका की वित्तीय सहायता पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है. उनके मुताबिक, देश की अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो चुकी है और अब सरकार इस सहायता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है.
नेतन्याहू ने कहा कि उनकी इच्छा है कि अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद हो. उन्होंने इसकी तुलना कल्याणकारी सहायता (वेलफेयर) से करते हुए कहा कि इजरायल अब खुद अपने संसाधनों के बल पर आगे बढ़ सकता है. उनके अनुसार, अमेरिका से मिलने वाली राशि देश की जीडीपी का बेहद छोटा हिस्सा है और मौजूदा आर्थिक क्षमता के साथ उसका प्रबंधन घरेलू स्तर पर किया जा सकता है. उन्होंने संकेत दिया कि इस प्रक्रिया की शुरुआत इसी वर्ष करने का लक्ष्य है.
बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के मुद्दे पर भी अपनी सरकार का रुख दोहराया. उन्होंने कहा कि इजरायल स्वयं को यहूदी लोगों का राष्ट्र-राज्य मानता है और उनकी सरकार फिलिस्तीनी राज्य के गठन का समर्थन नहीं करती. यह बयान ऐसे समय आया है, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो-राष्ट्र समाधान को लेकर लगातार चर्चा जारी है.
राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल केवल सीमाओं पर इंतजार करने की नीति नहीं अपनाएगा. उनके अनुसार, यदि किसी भी तरह का खतरा महसूस होता है तो सेना सक्रिय कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी. उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले से पहल करना जरूरी है.
जब उनसे पूछा गया कि क्या भविष्य में गाजा पट्टी में फिर से इजरायली बस्तियां बसाई जाएंगी, तो उन्होंने इस पर स्पष्ट जवाब देने से परहेज किया. उन्होंने कहा कि कई बार सरकार को पहले कदम उठाने होते हैं और बाद में उनके बारे में सार्वजनिक रूप से बात की जाती है. यही वजह है कि वह इस विषय पर फिलहाल अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहते.
नेतन्याहू ने कहा कि किसी भी सरकार के लिए हर रणनीति या योजना को सार्वजनिक करना आवश्यक नहीं होता. उनके मुताबिक, प्रभावी कूटनीति का एक हिस्सा यह भी है कि कुछ मुद्दों पर समय आने तक रणनीतिक गोपनीयता बनाए रखी जाए. नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु और सैन्य कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि इजरायल पहले भी अपनी सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर चुका है और जरूरत पड़ने पर भविष्य में भी ऐसा कर सकता है. उन्होंने कहा कि यदि देश की सुरक्षा पर खतरा पैदा हुआ तो सरकार आवश्यक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी.
नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना फिलहाल दक्षिणी लेबनान में अपनी तैनाती बनाए रखेगी. उनके अनुसार, वहां एक सुरक्षा क्षेत्र स्थापित किया गया है ताकि सीमा पार से होने वाले संभावित हमलों को रोका जा सके. उन्होंने दावा किया कि यह व्यवस्था लेबनानी सरकार के साथ हुए समझ के तहत बनाई गई है, जबकि हिजबुल्लाह और ईरान इसका विरोध कर रहे हैं. उत्तरी मोर्चे पर सैनिकों से बातचीत के दौरान भी उन्होंने दोहराया कि जब तक सीमा से जुड़े सुरक्षा खतरे पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाते, तब तक इजरायली सेना अपनी मौजूदा स्थिति से पीछे नहीं हटेगी.
नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय आया है, जब हाल ही में वॉशिंगटन की मध्यस्थता में लेबनान और इजरायल के बीच एक रूपरेखा समझौता हुआ है. इस समझौते का उद्देश्य सीमा क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता स्थापित करना और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के प्रभाव को सीमित करना बताया गया है. समझौते के अनुसार, इजरायली सेना की संभावित वापसी इस बात पर निर्भर करेगी कि लेबनान की सरकारी सेना संबंधित इलाकों में सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से संभालने में सक्षम होती है या नहीं. फिलहाल दोनों देशों की ओर से इस प्रक्रिया पर नजर बनाए रखी जा रही है.