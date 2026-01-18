Advertisement
trendingNow13078075
Hindi Newsदुनियायुद्ध के बाद शांति में भी जंग: क्या बगावत पर उतर गया इजरायल? ट्रंप के प्रस्ताव पर बोला- हमें मंजूर नहीं

युद्ध के बाद शांति में भी जंग: क्या बगावत पर उतर गया इजरायल? ट्रंप के प्रस्ताव पर बोला- हमें मंजूर नहीं

US-Israel Relations: इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा गाजा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के लिए उम्मीदवारों के चयन पर आपत्ति जताई है. इजराइल ने इसे अपनी नीति के विपरीत और समन्वयहीन बताया. जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने विदेश मंत्री गिदोन सार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से संपर्क करने का निर्देश दिया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 18, 2026, 08:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Gaza Peace Plan: इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा गाजा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के लिए उम्मीदवारों के चयन पर आपत्ति जताई है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली इजराइली सरकार का कहना है कि ये नियुक्तियां इजराइल के साथ समन्वय में नहीं की गईं और उसकी नीति के विपरीत हैं. इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि नेतन्याहू ने विदेश मामलों के मंत्री गिदोन सार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से इस मुद्दे पर संपर्क करने का निर्देश दिया है. कार्यालय ने एक बयान में कहा कि शांति बोर्ड के अधीन गाजा कार्यकारी बोर्ड की संरचना के संबंध में की गई घोषणा इजराइल के साथ समन्वयित नहीं थी और उसकी नीति के विपरीत है.

गाजा कार्यकारी बोर्ड करेगा ये काम 

बता दें, व्हाइट हाउस ने हाल ही में गाजा संघर्ष को समाप्त करने और शासन योजना लागू करने के लिए अपनी 20 सूत्री शांति योजना के तहत कार्यकारी बोर्ड और गाजा कार्यकारी बोर्ड की घोषणा की थी. कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, ट्रम्प के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान, कतरी राजनयिक अली अल थवादि, विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बंगा और अमेरिकी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट गैब्रियल शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: ईरान के बाद अब ट्रंप ने गाजा के लिए उठाया बड़ा कदम, कर दिया शांति बोर्ड बनाने का ऐलान

व्हाइट हाउस ने कहा कि बोर्ड का सदस्य गाजा के स्थिरीकरण, शासन क्षमता निर्माण, क्षेत्रीय संबंध, पुनर्निर्माण, निवेश आकर्षण और पूंजी जुटाने जैसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो की देखरेख करेगा. यह घोषणा विटकॉफ द्वारा अमेरिका की मध्यस्थता से गाजा पर युद्ध समाप्ति योजना के दूसरे चरण के शुभारंभ के कुछ ही दिनों बाद की गई है. इजराइल विशेष रूप से गाजा कार्यकारी बोर्ड पर आपत्ति जता रहा है, जो एक अधीनस्थ संस्था है और इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्लेयर, ट्रम्प के विशेष दूत विटकॉफ, कुशनर, तुर्किये और कतरी प्रतिनिधि शामिल हैं. इजराइल का कहना है कि इस बोर्ड की संरचना उसकी राष्ट्रीय नीतियों और सुरक्षा हितों के विपरीत है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Gaza peace plan

Trending news

‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
bengal elections
‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
uddhav thackeray
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
bjp west bengal news
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
DNA Analysis
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
DNA
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
DNA
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
A R Rahman
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण
DNA Analysis
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण
जहां रुका था विकास, वहीं से शुरुआत! सिंगूर में पीएम मोदी की जनसभा के मायने समझिए
west bengal news in hindi
जहां रुका था विकास, वहीं से शुरुआत! सिंगूर में पीएम मोदी की जनसभा के मायने समझिए
Republic Day पर कहीं मौसम न बन जाए 'विलेन'? मैदान से पहाड़ों तक IMD का बड़ा अलर्ट
weather update
Republic Day पर कहीं मौसम न बन जाए 'विलेन'? मैदान से पहाड़ों तक IMD का बड़ा अलर्ट