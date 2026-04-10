सीजफायर से पहले ही दरार! PAK की भूमिका पर इजरायल को क्यों है शक? पुराने रिश्तों का हिसाब फिर खुला

Israel-Pakistan Tension: अमेरिका-ईरान के बीच जारी युद्धविराम वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका पर इजरायल ने तीखी आपत्ति जताई है. इस विवाद ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच दशकों पुराने अविश्वास को उजागर कर दिया है. इजरायल का मानना है कि जिस देश का नेतृत्व उसके खिलाफ सख्त बयान देता रहा हो, वह निष्पक्ष मध्यस्थ कैसे बन सकता है. बता दें कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर इजरायल को लेकर कड़े बयान दिए.

इन टिप्पणियों को इजरायल ने भड़काऊ और अस्वीकार्य बताया. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि ऐसे बयान किसी भी सरकार से स्वीकार नहीं किए जा सकते, खासकर उस देश से जो खुद को शांति वार्ता का मध्यस्थ बता रहा हो. इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे यहूदी-विरोधी करार दिया और कहा कि इससे पाकिस्तान की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं.

पाकिस्तान पर भरोसा नहीं: भारत में इजरायल के राजदूत

भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने खुलकर कहा कि इजरायल को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है. उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़े रिकॉर्ड और इजरायल को मान्यता न देने की नीति का हवाला दिया. उन्होंने यह भी साफ किया कि इजरायल को अमेरिका पर भरोसा है, न कि पाकिस्तान की मध्यस्थता पर.

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पाकिस्तान बनना चाहता है पीसमेकर

पाकिस्तान, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के नेतृत्व में खुद को एक वैश्विक ‘पीसमेकर’ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है. इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता कराई जा रही है, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जैसे बड़े नेता शामिल हैं. लेकिन इजरायल की नाराजगी ने इस कोशिश को झटका दिया है और पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इजरायल और पाकिस्तान के बीच है पुराना विवाद

इस बीच आपको बता दें कि इजरायल और पाकिस्तान के संबंध कभी औपचारिक रूप से स्थापित ही नहीं हुए. 1947 में संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना का पाकिस्तान ने विरोध किया था. इजरायल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन-गुरियन ने पाकिस्तान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद पाकिस्तान ने इजरायल को मान्यता न देने की नीति अपना ली, जो आज तक जारी है. 1967 और 1973 के अरब-इजरायल युद्धों में पाकिस्तान ने सीधे नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अरब देशों का समर्थन किया. पाकिस्तानी पायलटों ने जॉर्डन, इराक और सीरिया की ओर से इजरायल के खिलाफ लड़ाई लड़ी. इससे इजरायल में पाकिस्तान को एक विरोधी देश के रूप में देखा जाने लगा.

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1980 के दशक में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम ने इजरायल की चिंता और बढ़ा दी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायल ने पाकिस्तान के कहूटा परमाणु संयंत्र पर हमले की योजना भी बनाई थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया. यह घटना दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर गई. दिलचस्प बात यह है कि एक समय दोनों देशों के बीच गुप्त सहयोग भी हुआ. सोवियत-अफगान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की ISI और इजरायल की मोसाद ने मिलकर अफगान मुजाहिदीन को समर्थन दिया. हालांकि, यह सहयोग सार्वजनिक संबंधों में सुधार नहीं ला सका. 2005 में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों खुर्शीद कसूरी और सिलवान शालोम की मुलाकात हुई थी, जिसे एक बड़ी प्रगति माना गया. इसके बाद भी कुछ गुप्त और सार्वजनिक प्रयास हुए, लेकिन पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक और धार्मिक विरोध के कारण संबंध सामान्य नहीं हो सके.

भारत-इजरायल संबंध का असर

इजरायल और भारत के बढ़ते रक्षा संबंध भी पाकिस्तान के रुख को प्रभावित करते हैं. इजरायल भारत को उन्नत हथियार और तकनीक देता है, जिससे दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में झुका है. यह स्थिति पाकिस्तान के लिए एक डबल थ्रेट के रूप में देखी जाती है. आज भी पाकिस्तान इजरायल को मान्यता नहीं देता. पाकिस्तानी पासपोर्ट पर स्पष्ट लिखा होता है कि यह इजरायल को छोड़कर सभी देशों के लिए मान्य है. दोनों देशों के बीच न तो सीधी यात्रा है और न ही व्यापारिक संबंध.

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विश्लेषकों के मुताबिक, अमेरिका-ईरान के बीच मध्यस्थता करना पाकिस्तान के लिए बड़ा जोखिम है. अगर यह प्रयास सफल होता है, तो पाकिस्तान की वैश्विक छवि मजबूत हो सकती है. लेकिन, असफलता की स्थिति में उसे अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ सकता है. फिलहाल, इजरायल का रुख साफ है वह पाकिस्तान की मध्यस्थता पर भरोसा नहीं करता.