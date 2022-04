Israel Palestine Conflict: हमास का 7 महीने बाद रॉकेट से हमला, इजराइल ने दिया जवाब

Israel Palestine Conflict: इजराइल और फिलीस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है. इजराइली सैन्य प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि गाजा पट्टी से इजरायली क्षेत्र पर एक रॉकेट दागा गया था. जिसे आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने जवाबी कार्रवाई करके रोक दिया.

रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही इजराइल (Israel) पर रॉकेट से हमला हुआ, तुरंत देश के सीमावर्ती इलाकों में सायरन बजने लगे. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, पिछले 7 महीनों में गाजा से पहली बार रॉकेट दागा गया है.

इजराइल (Israel) पर रॉकेट से हमला ऐसे वक्त में हुआ है, जब इजराइलियों और फिलीस्तीन (Palestine) में अल अक्सा मस्जिद को लेकर विवाद भड़क उठा है. दरअसल इजरायली पुलिस ने रमजान के मुस्लिम पवित्र महीने में पूर्वी यरुशलम के अल-अक्सा मस्जिद परिसर में छापा मारा. इस पर वहां मौजूद सैकड़ों फिलीस्तीन इजराइली पुलिसकर्मियों से भिड़ गए. पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में कम से कम 200 फिलिस्तीनी घायल हो गए.

Terrorists in Gaza just fired a rocket into Israel.

The Iron Dome Aerial Defense System intercepted the rocket. pic.twitter.com/jNyL06yS5q

— Israel Defense Forces (@IDF) April 18, 2022