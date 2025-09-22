'आप आतंकवाद को ईनाम दे रहे हैं...,' गुस्से से लाल हुए बेंजामिन नेतन्याहू, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों पर निकाली भड़ास
'आप आतंकवाद को ईनाम दे रहे हैं...,' गुस्से से लाल हुए बेंजामिन नेतन्याहू, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों पर निकाली भड़ास


Benjamin Netanyahu: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले देशों के नेताओं को चेतावनी दी है. उन्होंने उनपर आतंक को ईनाम देने का आरोप लगाया. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 22, 2025, 07:22 AM IST
'आप आतंकवाद को ईनाम दे रहे हैं...,' गुस्से से लाल हुए बेंजामिन नेतन्याहू, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों पर निकाली भड़ास

Israel-Hamas War: इजरायल और हमास के बीच लंबे समय से जंग जारी है. फलीस्तीन लंबे समय से अपने अलग राज्य की मांग कर रहा है, जिसके खिलाफ इजरायल हमेशा अडिग रहा है. वहीं अब फलीस्तीन को कई देशों का समर्थन मिलने के बाद इजरायल का खून खौलने लगा है. बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार 21 अगस्त 2025 को ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर आतंकवाद को रिवॉर्ड देने का आरोप लगाते हुए बड़ी चेतावनी दी. पीएम ने कहा कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई भी फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा. 

'आप आतंक को भारी ईनाम दे रहे...' 

नेतन्याहू ने कहा,' कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा. हमारी भूमि के मध्य में एक आतंकवादी राज्य को हम पर थोपने के नए प्रयास का जवाब मेरे अमेरिका से लौटने के बाद दिया जाएगा. उन्होंने नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा,' 7 अक्टूबर के भयावह नरसंहार के बाद, जो नेता फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे रहे हैं उनके लिए मेरा स्पष्ट संदेश है. आप आतंक को भारी इनाम दे रहे हैं और मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है कि ऐसा नहीं होने वाला है. जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा.' नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी राज्य के प्रति अपने विरोध को दोहराते हुए उन्होंने वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट को आगे बढ़ाने की कसम खाई. 

इन देशों ने दी फिलिस्तीनी राज्यों को मान्यता 

नेतन्याहू ने कहा,' सालों से मैंने घरेलू और विदेशी दोनों ही तरह के भारी दबाव के बावजूद उस आतंकवादी राज्य के निर्माण को रोका है. हमने यह दृढ़ संकल्प और बेहतर कूटनीति के साथ किया है. इसके अलावा हमने यहूदिया और सामरिया में यहूदियों की संख्या दोगुनी कर दी है. हम इसी रास्ते पर चलते रहेंगे.' बता दें कि ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे दी है , जिससे बाकी देश भी इसका समाधान निकालने में शामिल हो गए हैं, हालांकि अमेरिका और इजरायल ने इसकी आलोचना की है.    

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट 

बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्रियों ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने 'X' हैंडल पर लिखा,' आज फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के लिए शांति की आशा को पुनर्जीवित करने और 2 राज्य समाधान के लिए यूनाइटेड किंगडम औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देता है.'

कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा,' कनाडा फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देता है और फिलिस्तीन राज्य और इजरायल राज्य दोनों के लिए शांतिपूर्ण भविष्य के निर्माण में अपनी भागीदारी की पेशकश करता है.'

इसके अलावा आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा,' आज की मान्यता की कार्रवाई 2 राज्य समाधान के प्रति आस्ट्रेलिया की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो हमेशा से इजरायल और फिलिस्तीनी लोगों के लिए स्थायी शांति और सुरक्षा का एकमात्र मार्ग रहा है.'  

FAQ 

इजरायल और हमास के बीच संघर्ष का कारण क्या है?

 यह संघर्ष इजरायल और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में दशकों पुराने तनाव और विवादों से उपजा है, जिसमें हमास के इजरायल पर हमले और इजरायल की सैन्य कार्रवाई शामिल है. 

नेतन्याहू का बयान क्या है? 

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा और उन्होंने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर आतंकवाद को ईनाम देने का आरोप लगाया.

World News

