Advertisement
trendingNow12954988
Hindi Newsदुनिया

Donald Trump Nobel Prize: अभी ऐलान भी नहीं हुआ और नेतन्याहू ने ट्रंप को पहना दिया नोबेल पुरस्कार, कहा- वह हकदार हैं

Donald Trump: बेंजामिन नेतन्याहू ने एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के गले में शांति का नोबेल पुरस्कार नजर आ रहा है और उनके बगल में बेंजामिन नेतन्याहू खड़े हैं. पीछे लोग तालियां बजा रहे हैं. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 09, 2025, 09:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Donald Trump Nobel Prize: अभी ऐलान भी नहीं हुआ और नेतन्याहू ने ट्रंप को पहना दिया नोबेल पुरस्कार, कहा- वह हकदार हैं

Israel-US Relationship: मेडिसिन, कैमिस्ट्री, फिजिक्स और साहित्य के नोबेल पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है. अब सबकी निगाहें नोबेल के शांति पुरस्कार पर है, जिसे पाने की बीन ना जाने कितनी बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बजा चुके हैं. शांति पुरस्कार का ऐलान होना बाकी है. लेकिन उससे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री ने एक AI तस्वीर पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर की है, जिसमें वह डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार पहना रहे हैं.

इस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप के गले में शांति का नोबेल पुरस्कार नजर आ रहा है और उनके बगल में बेंजामिन नेतन्याहू खड़े हैं. पीछे लोग तालियां बजा रहे हैं. इस फोटो के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा- डोनाल्ड ट्रंप को दो नोबेल का शांति पुरस्कार, वह इसके हकदार हैं. 

दरअसल, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और हमास के बीच सीजफायर और बंधक छोड़ने की एक डील की घोषणा की है. नेतन्याहू ने जुलाई में ट्रंप के नॉमिनेशन का एक खत भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप ने 'क्षेत्रवार अमन कायम' किया है. 

वाइट हाउस में बातचीत के दौरान ट्रंप को लेटर देते हुए नेतन्याहू ने कहा था, 'मैं राष्ट्रपति ट्रंप को वह लेटर देना चाहता हूं, जो मैंने नोबेल पुरस्कार वाली कमेटी को भेजा है. यह आपका नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन है, जिसके आप हकदार हैं और यह आपको मिलना चाहिए.'

हालांकि ट्रंप ने बीते कुछ महीनों से लगातार खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग की है लेकिन उनके कुछ हालिया बयान से लगता कि उम्मीदें धुंधली पड़ गई हैं. जब उनसे नोबेल शांति पुरस्कार जीतने के चांस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मुझे कोई आइडिया नहीं है. मार्को आपके बताएं कि हमने 7 युद्ध रुकवाए हैं और आठवां रुकवाने की कगार पर हैं. मुझे लगता है कि हम रूस की स्थिति का भी अंत कर देंगे. मुझे नहीं लगता कि इतिहास में किसी ने भी इतने युद्ध रुकवाए हैं. लेकिन उन्हें मुझे पुरस्कार नहीं देने का कोई ना कोई कारण मिल जाएगा.'

 इजरायल और हमास ने गुरुवार (9 अक्तूबर 2025) को सीजफायर और फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यह समझौता गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के पहले चरण का हिस्सा है.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

Nobel Peace Prize

Trending news

क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
Siddaramaiah
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
PM Modi
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
west bengal news in hindi
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
ED
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
CBI
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
ये हमारे लिए शर्म की बात है..., कफ सिरप कांड पर BJP ने DMK को घेरा; उठाई ये मांग
Cough Syrup Scandal
ये हमारे लिए शर्म की बात है..., कफ सिरप कांड पर BJP ने DMK को घेरा; उठाई ये मांग
PM मोदी की ब्रिटिश पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
PM Modi
PM मोदी की ब्रिटिश पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
PM मोदी की ब्रिटेन पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
PM Modi
PM मोदी की ब्रिटेन पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
कुरान पढ़ने पर चढ़ा सियासी पारा, कर्नाटक में BJP का कांग्रेस पर हल्ला बोल
Quran recitation
कुरान पढ़ने पर चढ़ा सियासी पारा, कर्नाटक में BJP का कांग्रेस पर हल्ला बोल
Sherry Singh ने किया कमाल, पहली बार भारत को दिलाया Mrs Universe का खिताब
Sherry Singh
Sherry Singh ने किया कमाल, पहली बार भारत को दिलाया Mrs Universe का खिताब