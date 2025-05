Israel PM Benjamin Netanyahu: अमेरिका में इजरायली कपल की हत्या से भड़के नेतन्याहू, खून बहाने की खाई सौगंध!

Israel Embassy: अमेरिका में इजरायली दूतावास के दो युवा अधिकारियों की हत्या से बेंजामिन नेतन्याहू भड़क गए हैं. अपने दो अधिकारियों की हत्या के बाद नेतन्याहू ने दुनिया भर में इजरायली दूतावासों और अपने नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा है. अपने नागरिकों की हत्या पर उन्होंने दो टूक कहा खून का बदला खून. जिस शख्स ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, वो गोली मारने के बाद फिलिस्तीन की आजादी से जुड़े नारे लगा रहा था.

अमेरिका ने आतंकी हमला करार दिया

वॉशिंगटन में यहूदी म्यूजियम के पास इस सनसनीखेज वारदात को अमेरिका ने आतंकी हमला करार दिया है. जिन दो युवा अधिकारियों यारों और सारा की गोली मारकर हत्या की गई, वे जल्द ही शादी करने वाले थे. इस हत्याकांड के बाद नेतन्याहू ने अमेरिका में इजरायली राजदूत येहिएल लीटर से बात की और इस यहूदी विरोधी वारदात की पूरी रिपोर्ट मांगी है. नेतन्याहू ने अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी से भी बात की जिन्होंने इस वारदात पर खेद जताते हुए इससे जुड़ी जरूरी जानकारी दी. पाम बोंडी ने नेतन्याहू को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वारदात और जांच पर खुद नजर रख रहे हैं. उन्होंने कहा है कि इस मामले में न्याय के लिए हर संभव सहायता की जाएगी.

इस वारदात के बाद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा जिसमें आरोपी व्यक्ति को सुरक्षाबलों ने पीछे से पकड़ रखा है. आरोपी फ्री फलस्तीन के नारे लगा रहा है, जिसे एक गेट के अंदर ले जाया गया.

The first thing my wife said to me as I woke up “there was an attack in Washington DC, two Embassy employees were killed”.

This was an even for young Jews by @AJCGlobal. The attack on the event that resulted in the murder of two young souls is an attack on Jews everywhere.

This… pic.twitter.com/YDRyzTrq37

— Lt. Col. (R) Peter Lerner (@LTCPeterLerner) May 22, 2025