पूरी दुनिया एक तरफ, भारत का प्यार एक तरफ! इजरायली PM नेतन्याहू ने बताई अपने दिल की बात

India-Israel Friendship: वैश्विक मंच पर अलग-थलग पड़ रहे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भारतीय सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत बन गया है. उनका दावा है कि दुनिया में उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भारत में हैं. अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच, रक्षा और तकनीक से उपजी भारत-इजरायल की यह अटूट दोस्ती नेतन्याहू को बड़ा डिजिटल और कूटनीतिक समर्थन दे रही है.
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PM Benjamin Netanyahu: इजरायल और हमास के बीच जारी भीषण संघर्ष के बीच सोशल मीडिया और कूटनीतिक गलियारों में एक पुरानी लेकिन बेहद दिलचस्प चर्चा दोबारा तेज हो गई है. वैश्विक मंचों पर जहां इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों को लेकर तीखी आलोचनाएं हो रही हैं, वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के बीच का अनूठा 'डिजिटल और कूटनीतिक कनेक्शन' एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है.
इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे दावों के मुताबिक, बेंजामिन नेतन्याहू का मानना है कि पूरी दुनिया में उनके सबसे वफादार और सबसे ज्यादा फॉलोअर्स कहीं और नहीं, बल्कि भारत में हैं. आइए समझते हैं कि इस नैरेटिव के पीछे की असल कहानी और इसके सियासी मायने क्या हैं....
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजरायल इस समय चौतरफा दबाव का सामना कर रहा है. कई पश्चिमी और मध्य-पूर्व के देश उसकी नीतियों और युद्ध को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं. लेकिन इस कूटनीतिक घेराबंदी के बीच, भारतीय सोशल मीडिया में इजरायल और विशेषकर नेतन्याहू के प्रति एक अलग ही दीवानगी देखने को मिलती है. नेतन्याहू के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर नजर डालें, तो उनके पोस्ट्स पर प्रतिक्रिया देने वाले, उन्हें सपोर्ट करने वाले और उनके बयानों को रीपोस्ट करने वाले यूजर्स में एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीयों का है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल एक तकनीकी आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों का सीधा असर है.
Netanyahu on India: While the world delegitimizes Israel, India has “absolutely crazy love for Israel, truly crazy.
He even claims he’s got more followers from India than anywhere else, now that's a wild stat. pic.twitter.com/x5CGhlqL84
Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 28, 2026
नेतन्याहू और भारत के बीच का यह जुड़ाव अचानक पैदा नहीं हुआ है. साल 2014 के बाद से भारत और इजरायल के संबंधों में एक अभूतपूर्व गर्मजोशी देखी गई है. साल 2017 में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल का ऐतिहासिक दौरा किया था, तब दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री ने दुनिया भर का ध्यान खींचा था. इजरायली प्रधानमंत्री कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि भारत और इजरायल की दोस्ती अटूट है. भारतीय यूजर्स द्वारा मिलने वाले इस भारी समर्थन को इजरायली कूटनीतिज्ञ एक बड़ी ताकत के रूप में देखते हैं, जो वैश्विक मंच पर उनके नैरेटिव को मजबूत करने में मदद करता है.
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अगर आंकड़ों और सोशल मीडिया ट्रेंड्स की बात करें, तो यह दावा पूरी तरह हवाई नहीं है. भारत की विशाल आबादी और इंटरनेट की गहरी पहुंच के कारण, किसी भी वैश्विक नेता के लिए यहां एक बड़ा बेस होना स्वाभाविक है. लेकिन नेतन्याहू के मामले में यह जुड़ाव भावनात्मक और रणनीतिक भी है. रक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और तकनीकी सहयोग के मामलों में दोनों देशों के साझा हितों ने भारतीय जनमानस में इजरायल के प्रति एक मजबूत सहानुभूति पैदा की है. यही वजह है कि जब पूरी दुनिया में इजरायल को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे होते हैं, तब भारतीय इंटरनेट पर 'We Stand With Israel' जैसे ट्रेंड्स नेतन्याहू की डिजिटल सेना को एक बड़ा संबल देते हैं.
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