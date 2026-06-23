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US से मिली मदद का शुक्रिया, अब अलग राह पर चलेगा इजरायल; नेतन्याहू बोले- हथियारों के लिए किसी का मोहताज नहीं रहेंगे


Benjamin Netanyahu: पश्चिम एशिया जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने हथियारों के मामले में अमेरिका से निर्भरता छोड़ने की बात कही है. पीएम ने अपने देश में वेपन मैनुफैक्चरिंग पर जोर दिया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 23, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:31 PM IST
US से मिली मदद का शुक्रिया, अब अलग राह पर चलेगा इजरायल; नेतन्याहू बोले- हथियारों के लिए किसी का मोहताज नहीं रहेंगे

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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