पीएम नेतन्याहू के ऑफिस के मुताबिक, उन्होंने गुरुवार ( 18 जून 2026) को गुश एटजियन के किबुत्ज मिग्दल ओज में रिजर्व कॉम्बैट के एक कोर्स के छात्रों से मुलाकात की और उनसे अलग-अलग सेक्टर्स में मौजूद चुनौतियों के बारे में बात की. पीएम ने ईरान के साथ संघर्ष को लेकर कहा कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है. वहीं उन्होंने अपनी ताकत को अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि वह अमेरिका से सालों से मिल रहे समर्थन की सराहना करते हैं, लेकिन अब इजरायल को अपना स्वतंत्र शस्त्र नेटवर्क चाहिए.