वर्ल्ड फेमस है पीएम मोदी के गले लगने का स्टाइल, नेतन्याहू भी हुए कायल; संसद में बताया पॉपुलर 'मोदी हग'

Hindi Newsदुनियावर्ल्ड फेमस है पीएम मोदी के गले लगने का स्टाइल, नेतन्याहू भी हुए कायल; संसद में बताया पॉपुलर मोदी हग

PM Modi In Israel: पीएम मोदी इन दिनों इजरायल के दौरे पर पहुंचे हैं. इस दौरान इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम के गले लगने की तारीफ करते हुए उसे पीएम मोदी का स्पेशल हग बताया. पीएम ने इजरायल की संसद में अपना संबोधन भी दिया. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 25, 2026, 09:44 PM IST
PM Modi Israel Visit: पीएम मोदी अपने पुराने दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने इजरायल पहुंचे हैं. अपने इस 2 दिवसीय दौरे पर पीएम कई ऐतिहासिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. सबसे पहले वह इजरायली संसद में संबोधन के लिए पहुंचे. इस दौरान सदन में मोदी-मोदी के नारे लगे. इजरायल के पीएम ने भी प्रधानमंत्री को महान नेता बताते हुए कहा कि उनके गले लगने का स्टाइल दुनियाभर में फेमस है. उन्होंने इसे 'मोदी हग' बताया. 

पॉपुलर है 'पीएम हग'

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद मे कहा,' यह एक अद्भुत मित्रता रही है, व्यक्तिगत रूप से हम दोनों के बीच और हमारे दोनों देशों और हमारी जनता के बीच. आज सुबह मेरी पत्नी सारा और मैंने एयरपोर्ट पर आपका स्वागत किया. जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे उतरे हमने एक-दूसरे को गले लगाया. प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत आलिंगन कुछ खास है. इसे मोदी हग कहा जाता है. यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है और जब आप किसी को करीब से, सच्चे दिल से गले लगाते हैं तो आप जानते हैं कि यह कोई दिखावा नहीं है. यह एक वास्तविक अनुभव है. इसे मोदी आलिंगन कहते हैं. इसलिए मैं यहां हर एक नेसेट सदस्य को यह आलिंगन लौटाना चाहता हूं और यह न केवल हमारे बीच के व्यक्तिगत संबंधों, व्यक्तिगत मित्रता का प्रतीक है, बल्कि यह वास्तव में हमारी दोनों जनता के बीच के बंधन की गर्माहट को दर्शाता है.'  

भारत का जताया आभार 

इजरायली पीएम ने भारत-इजरायल की मित्रता के बारे में बातचीत करते हुए कहा,' भारत लगभग डेढ़ अरब लोगों की एक विशाल शक्ति है. इजरायल तुलनात्मक रूप से छोटा है, लेकिन इजरायल भी विशाल है. मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बीच का गठबंधन हमारी व्यक्तिगत शक्तियों का एक बेहद बड़ा मल्टीप्लायर है, एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर. यह इमोशंस का मल्टीप्लायर है और कर्मों और क्षमताओं का मल्टीप्लायर है.' नेतन्याहू ने भारत और इजरायल को सुपरपावर बताते हुए कहा है कि किस तरह दोनों देशों की दोस्ती विश्व का सबसे पावरफुल रिश्ता है. नेतन्याहू ने अपने संबोधन में भारत में रहने वाले यहूदियों को लेकर भी बातचीत की. उन्होंने कहा,' ऐसी दुनिया जहां एंट्री सेमिटिज्म बढ़ रहा है. वहां भारत में कभी भी यहूदियों के साथ बुरा नहीं किया गया बल्कि उनका खुली बाहों से से स्वागत किया गया. हम इसे कभी नहीं भूलेंगे. इसके लिए शुक्रिया भारत.'   

पीएम मोदी का इजरायल दौरा

बता दें कि पीएम मोदी 9 सालों में दूसरी बार इजरायल के दौरे पर पहुंचे हैं. इस दौरान खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पर पहुंचे. पीएम मोदी ने इजरायली संसद नेसेट को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने अपना भाषण शुरु करते हुए कहा कि मैं उसी दिन पैदा हुआ था, जब भारत ने इजरायल को मान्यता दी थी. उन्होंने कहा कि भारत पूरी शिद्दत से इजरायल के साथ खड़ा है. 

