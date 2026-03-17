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Hindi Newsदुनियाखामेनेई के बाद लारीजानी की मौत से फूले न समाए नेतन्याहू, कैमरे के सामने सुनाई रणनीति

खामेनेई के बाद लारीजानी की मौत से फूले न समाए नेतन्याहू, कैमरे के सामने सुनाई रणनीति

Benjamin Netanyahu: इजरायल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी की मौत को लेकर अपने 'X' हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लारीजानी को ईरानी के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का सरगना बताया. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 17, 2026, 09:14 PM IST
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खामेनेई के बाद लारीजानी की मौत से फूले न समाए नेतन्याहू, कैमरे के सामने सुनाई रणनीति

Iran-Israel war: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जंग को आज 18वां दिन हो गया है और आज ही इजरायल ने ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी को मौत के घाट उतार दिया है. इजरायली मीडिया और रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज के दावे के बाद अब खुद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसपर अपनी टिप्पणी कर दी है. उन्होंने अपने 'X' अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट शेयर इस बारे में बात की है. 

मारा गया लारीजानी 

नेतन्याहू ने अपने 'X' हैंडल पर लिखा,' आज सुबह हमने अली लारीजानी को मार गिराया. अली लारीजानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का सरगना है, जो असल में ईरान को चलाने वाला गैंगस्टरों का गिरोह है. उसके साथ ही हमने बासिज के कमांडर को भी मार गिराया, जो गैंगस्टरों का गुर्गा है और तेहरान और ईरान के अन्य शहरों की सड़कों पर जनता के बीच आतंक फैलाता है. हम वहां भी एक्टिव हैं और एयर फोर्स के विमानों और ड्रोन के जरिए हवाई हमले कर रहे हैं. हम इस शासन को कमजोर कर रहे हैं ताकि ईरानी जनता को इसे उखाड़ फेंकने का मौका मिल सके. यह सब एक साथ नहीं होगा, आसानी से नहीं होगा, लेकिन अगर हम इस पर डटे रहे तो हम उन्हें अपना भाग्य अपने हाथों में लेने का अवसर देंगे.' 

'अभी भी कई आश्चर्य बाकी हैं...' 

नेतन्याहू ने आगे लिखा,' हम खाड़ी में अपने अमेरिकी मित्रों की मदद कर रहे हैं. कल इस विषय पर मेरी राष्ट्रपति ट्रंप से लंबी बातचीत हुई. हमारी वायु सेनाओं और नेवी के बीच, मेरे और राष्ट्रपति ट्रंप और उनके लोगों के बीच सहयोग है. हम अप्रत्यक्ष हमलों से, जो ईरानी शासन पर भारी दबाव बनाते हैं और प्रत्यक्ष अभियानों से भी मदद करेंगे. अभी भी कई आश्चर्य बाकी हैं. हम रणनीति से युद्ध लड़ेंगे. हम यहां सभी रणनीतियों का खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऐसी कई रणनीतियां हैं. युद्ध जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है नेताओं का दृढ़ संकल्प, सेनापतियों का दृढ़ संकल्प, जनता का दृढ़ संकल्प. हम जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और हम ये सब हासिल करेंगे.'  

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'हम ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं...'

नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले का जिक्र करते हुए कहा,' मैं आपसे बस इतना अनुरोध करता हूं कि निराशा के माहौल को नजरअंदाज करें. हम ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं. ईश्वर की कृपा से 7 अक्टूबर के बाद, जब हम विनाश के कगार पर थे, हम उस स्थिति तक पहुंच गए हैं जहां हम एक शक्तिशाली शक्ति हैं, लगभग वैश्विक शक्ति और वैश्विक महाशक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं. आने वाले सभी खतरों के बावजूद यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. अन्य किस देश के पास ये क्षमताएं हैं? यहां सभी देशों पर हमला हो रहा है. हमारी ताकतें, गठबंधन की ताकतें, IDF,एयर फोर्स और सशक्त जनता की ताकतें किसके पास हैं? इसलिए मजबूत बने रहें.' 

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फ्री में मारा गया लारीजानी

नेतन्याहू ने जंग को लेकर कहा कि वह जनता की पूरी मदद करेंगे और उन्होंने मुआवजे के लिए योजना पेश करने की भी बात कही. उन्होंने कहा कि कोरोना में शेर की ताकत की तरह वह इससे भी ज्यादा जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करेंगे. बता दें कि अमेरिका की ओर से ईरान के कई टॉप ऑफिसर्स पर करोड़ों का ईनाम रखा गया था, जिसमें अली लारीजानी का नाम भी शामिल था. इजरायल ने कहा कि ईनाम रखने के बावजूद लारीजानी फ्री में मारा गया.  

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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