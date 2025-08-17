गाजा पर इजरायल की बड़ी कार्रवाई, खदेड़े जाएंगे सैकड़ों नागरिक, सेना ने शुरू किया अभियान

Israel War On Gaza: इजरायल ने सैन्य कार्रवाई को लेकर गाजा में युद्धग्रसित इलाकों से नागरिकों को स्थानांतरित करने का फैसला किया है. इजरायल ने यह फैसला सैन्य अभियान की तैयारी के तहत उठाया है.
Israel Hamas War: इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में फलीस्तीनी शहर गाजा की स्थिति दयनीय हो गई है. बीते दिनों इजरायल ने गाजा में युद्धग्रसित इलाकों से नागरिकों को दक्षिणी हिस्से में स्थानांतरित करने की योजना बनाई थी. इसके तहत इजरायली सेना ने शनिवार 16 अगस्त 2025 को घोषणा करते हुए बताया कि रविवार 17 अगस्त 2025 से गाजा के लोगों को बाकी राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी. बता दें कि यह कदम गाजा सिटी पर नए सैन्य अभियान की तैयारी के तहत उठाया गया है.
नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर भेजेगा इजरायल
इजरायल ने कहा कि सैन्य कार्रवाई से पहले नागरिकों को सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा. वहीं संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय राहत संगठनों की ओर से नागरिकों को राहत सामग्री केरम शालोम क्रॉसिंग के जरिए भेजी जाएगी. इजरायली रक्षा मंत्रालय पहले इसकी जांच करेगी. इजरायल के इस फैसले पर संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय ने इस योजना पर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे गाजा के लोगों को पीड़ा और बढ़ेगी, हालांकि उन्होंने इजरायल के गाजा में टेंट समेत कई जरूरी सामानों के प्रवेश की अनुमति के फैसले का स्वागत किया है.
इजरायल के फैसले की हुई आलोचना
इजरायली सेना की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आश्रय सामग्री गाजा सिटी के लगभग एक मिलियन निवासियों के लिए है या नहीं और क्या उन्हें इजिप्ट की सीमा से सटे राफा क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा. बता दें कि फिलिस्तीनी उग्रवादी गुट इस्लामिक जिहाद ने इजरायली सेना की इस घोषणा को अंतरराष्ट्रीय संधियों का मजाक बताया है. वहीं गाजा सिटी के जैतून और शेजाइया इलाकों में इजरायली सेना की गतिविधियां तेज हो गई हैं.
गाजा में अबतक कितनों की हुई मौत?
बता दें कि 7 अक्टूबर साल 2023 को इजरायल में हमास के हमले के बाद शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 61,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि गाजा में अधिकतर आबादी विस्थापित हो चुकी है. रविवार 18 अगस्त 2025 को इजरायल में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो सकता है. वहीं अमेरिका भी लगातार युद्धविराम को लेकर बातचीत कर रहा है.
FAQ
इजरायल की योजना क्या है?
इजरायल ने गाजा में युद्धग्रसित इलाकों से नागरिकों को दक्षिणी हिस्से में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है, जिसमें उन्हें सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा.
कैसे पहुंचाई जाएगी राहत सामग्री?
संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय राहत संगठनों की ओर से नागरिकों को राहत सामग्री केरम शालोम क्रॉसिंग के जरिए भेजी जाएगी, जिसकी जांच इजरायली रक्षा मंत्रालय करेगी.