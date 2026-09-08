/10 दिन पहले मिल चुका था हमास हमले का अलर्ट! फिर भी क्यों नहीं अलर्ट हुए नेतन्याहू, लोगों को क्या मरने दिया?

इजरायल पर 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के बड़े हमले को लेकर एक नया और चौंकाने वाला दावा सामने आया है. इजरायली अखबार हारेत्ज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हमले से करीब 10 दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने खुद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर हमास की बड़ी कार्रवाई की योजना के बारे में चेतावनी दी थी.
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों नेताओं के बीच सितंबर 2023 के आखिर में करीब 45 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई थी. इस बातचीत में UAE के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को बताया था कि हमास के तत्कालीन नेता याह्या सिनवार इजरायल के खिलाफ एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं. उन्हें आशंका थी कि इस हमले में भारी खून-खराबा हो सकता है और इसका असर पूरे क्षेत्र की शांति पर पड़ सकता है. हारेत्ज के मुताबिक, इस बातचीत की जानकारी तीन वरिष्ठ विदेशी अधिकारियों को भी दी गई थी. रिपोर्ट में UAE के राष्ट्रपति के एक फिलिस्तीनी सलाहकार का भी हवाला दिया गया है, जो गाजा से UAE चले गए थे और इस बातचीत की जानकारी सीधे तौर पर रखते थे.
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेतन्याहू ने इस चेतावनी पर उम्मीद के मुताबिक शांत प्रतिक्रिया दी. उन्होंने UAE के राष्ट्रपति से कहा कि इजरायल गाजा की स्थिति पर पूरी नजर रख रहा है. नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर हमास कोई कार्रवाई करता है तो उसकी संभावना पश्चिमी तट यानी वेस्ट बैंक में ज्यादा हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ने यह भरोसा भी दिलाया कि इजरायल हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है. हालांकि, करीब 10 दिन बाद 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर अचानक बड़े पैमाने पर हमला कर दिया. इस हमले में इजरायल में बड़ी तादाद में लोग मारे गए और कई लोगों को बंधक बना लिया गया. इसके बाद इजरायल ने गाजा में बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत की, जिससे पूरा क्षेत्र एक बड़े संघर्ष में घिर गया.
हारेत्ज की रिपोर्ट में इस चेतावनी के सोर्स को लेकर भी एक अहम दावा किया गया है. इसके मुताबिक, UAE के राष्ट्रपति को हमास की संभावित कार्रवाई के बारे में जानकारी याह्या सिनवार की ओर से ही मिली थी. रिपोर्ट में बताया गया कि 2023 के मध्य में इजरायल और हमास के बीच फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को लेकर एक समझौते पर बातचीत चल रही थी. इसमें प्रगति नहीं होने से सिनवार कथित तौर पर नाराज थे. इसी दौरान UAE नेतृत्व को हमास की संभावित बड़ी कार्रवाई के बारे में जानकारी मिली
हारेत्ज की यह रिपोर्ट पत्रकार शलोमी एल्डर और रुथ यूवाल की नई किताब पर आधारित है. किताब के लिए दुनिया के कई वरिष्ठ अधिकारियों समेत दर्जनों लोगों के इंटरव्यू किए गए हैं. अगर रिपोर्ट का दावा सही है, तो यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि 7 अक्टूबर के हमले से पहले मिली इस चेतावनी पर इजरायली सुरक्षा तंत्र ने क्या कार्रवाई की थी.