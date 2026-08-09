मेरे PM रहते यह नहीं हो सकता... नेतन्याहू ने ट्रंप के 'गाजा पीस प्लान' को किया खारिज

इजरायल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 15-सूत्रीय 'बोर्ड ऑफ पीस' गाजा शांति प्लान को ठुकरा दिया है. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास पूरी तरह से अपने हथियार नहीं डाल देता, तब तक इजराइली सेना गाजा से पीछे नहीं हटेगी. इजरायल के इस रुख के बाद गाजा में युद्धविराम की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है.
इधर हमास के एक अधिकारी ने शनिवार को समाचार एजेंसी एएफपी को बताया था कि हमास और दूसरे गुटों ने मध्यस्थों को पुष्टि की है कि वे समझौते को लागू करने और दूसरे चरण में जाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उन्हें इजरायल की मंजूरी मिले और इजरायल समझौते को लागू करना शुरू करे.
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध को समाप्त करने के अपने प्लान में एक बड़ी सफलता का दावा किया था. इस योजना पर पिछले साल इजरायल और हमास दोनों ने अपनी सहमति जताई थी, जिसकी शुरुआत युद्धविराम के साथ हुई थी. ट्रंप ने यह भी कहा था कि हमास हथियार छोड़ने पर सहमत हो गया है. हालांकि, इजराइल का ताजा बयान ट्रंप के इन दावों के विपरीत नजर आ रहा है.
पिछले साल अक्टूबर में सीजफायर पर सहमति बनने के बावजूद इजरायल ने गाजा में अपने सैन्य हमले जारी रखे हैं. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी शांति समझौते या सेना की वापसी से पहले हमास का पूरी तरह से निरस्त्रीकरण जरूरी है.
इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच दशकों से जमीन और अधिकारों को लेकर विवाद चला आ रहा है. 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पर शासन करने वाले फिलिस्तीनी सैन्य संगठन हमास ने इजरायल पर अचानक बड़ा हमला किया था, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था.
इस हमले के जवाब में इजरायल ने हमास को पूरी तरह खत्म करने और अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए गाजा पर भीषण युद्ध शुरू किया था.इस युद्ध में अब तक 43,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. इसके अलावा 1,00,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं.