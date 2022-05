Covid-19 guidelines: टूरिस्ट के लिए अब जरूरी नहीं होगा मास्क, इस देश में एंट्री पर RTPCR टेस्ट भी अनिवार्य नहीं

New covid-19 rule: यात्रियों को अब भी इजरायल के लिए प्रस्थान से 48 घंटे पहले पूरी ट्रैवल हिस्ट्री पेश करना होगी. इसके साथ ही सोमवार से इजरायल आने/जाने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए मास्क की अनिवार्यता को भी हटा लिया गया है.