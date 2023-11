Israel Hamas War : जिस जगह बम गिरने पर मचा था हंगामा, हमास के दरिंदे वहीं कर रहे बंधक बनाए गए इजरायली लोगों का कत्ल?

Gaza Israel Palestine War : 7 अक्टूबर को हमास (Hamas) ने इजरायल पर हमला करके अपनी मौत बुला ली थी. गाजा के अस्पताल, स्कूल और रिहाईशी इलाकों को ढाल बनाकर अबतक लड़ने वाले हमास का बड़ा नेटवर्क ध्वस्त हो चुका है. गाजा की अधिकांश जमीन सपाट हो चुकी है. हमास के हमदर्दों की कमर टूट गई है. जंग के 42वें दिन इजरायल रक्षा बल (IDF) ने कहा 7 अक्टूबर को हमास द्वारा अगवा की गई 19 साल की इजरायली महिला सैनिक की हत्या हो चुकी है.

गाजा के अस्पताल के नजदीक मिला शव

आईडीएफ ने कहा कि उसकी महिला सैनिक नोआ मार्सिआनो का शव गाजा पट्टी स्थित शिफा अस्पताल के बगल में पाया गया. इसी अस्पताल के नजदीक हुई बमबारी के बाद हमास ने इजरायल पर फिलिस्तीन के आम नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया था. इसके जवाब में इजरायल ने कहा था कि हमास रिहाइशी इलाकों में लॉन्च पैड बनाकर फिलिस्तीनी महिलाओं, बच्चों और डॉक्टरों को ढाल बनाकर उस पर हमला कर रहा है.

इजरायल ने दी श्रद्धांजलि

इजरायल ने अपनी इस 19 वर्षीया बहादुर फौजी नोआ मार्सिआनो की शहादत को याद करते हुए उसकी एक तस्वीर पोस्ट की. जिसके कैप्शन में लिखा गया कि वो एक बहादुर योद्धा थी. 7 अक्टूबर को हमास आतंकवादियों ने उसका अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी. उसका शव गाजा के शिफा अस्पताल के नजदीक मिला. आईडीएफ उसकी फैमिली के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है. पूरा देश उसके परिवार के साथ है. हम एक फैमिली हैं.'

19 year old CPL Noa Marciano was abducted and murdered by Hamas terrorists on October 7.

Her body was found and extracted by IDF troops adjacent to the Shifa Hospital in Gaza.

The IDF sends its heartfelt condolences to the family and will continue to support them. pic.twitter.com/f7eWBUrzVq

— Israel Defense Forces (@IDF) November 17, 2023