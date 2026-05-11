इराक को भनक तक नहीं लगी, रेगिस्तान में इजरायल चला रहा था सीक्रेट मिलिट्री बेस; राज खुला तो मच गया हड़कंप

Israel Secret Military Base Iraq News: इराक और इजरायल की पारंपरिक तौर पर अदावत रही है. दोनों मुल्कों ने आज तक एक दूसरे को मान्यता तक नहीं दी है. इसके बावजूद उसी इजरायल ने इराक में अपना सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रखा था. इस बेस पर उसके स्पेशल फोर्स के जवान तैनात रहते थे और वह इजरायली वायुसेना के लिए लॉजिस्टिकल हब के रूप में काम करता था. यह सब वर्षों से इतनी गोपनीयता के साथ चल रहा था कि इराकी सरकार और वहां के नेताओं को इसकी कभी भनक तक नहीं लगी. लेकिन अब उसका यह राज खुल गया है, जिससे इराक के लोग हैरान हैं.

कैसे खुला मिलिट्री अड्डे का राज?

रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिमी इराक में रहने वाले एक स्थानीय चरवाहे ने एक दिन कुछ असामान्य होते हुए देखा. उसने देखा कि हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे. देखने से वह इराकी हेलीकॉप्टर जैसे नहीं लग रहे थे. उत्सुकतावश वह हेलीकॉप्टरों की दिशा में आगे बढ़ता चला गया. पश्चिमी रेगिस्तान में काफी आगे जाने के बाद वह दूर-दराज इलाके के इलाके में पहुंच गया. उसे पता नहीं था कि वह इजरायल के एक ऐसे सीक्रेट अड्डे पर पहुंच गया है, जिसे इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग के लिए तैयार किया था.

वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में बताया कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने हवाई अभियान को मजबूत करने के लिए इराकी रेगिस्तान में एक सैन्य अड्डा स्थापित किया था. यह अड्डा संघर्ष शुरू होने से ठीक पहले बनाया गया था. अमेरिका को इसकी जानकारी थी, लेकिन इराक को नहीं.

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ईरान सीमा से महज 1 हजार मील दूर

उसका यह सीक्रेट सैन्य अड्डा इजरायली की स्पेशल फोर्स का घर था और उसकी वायुसेना के लिए लॉजिस्टिकल हब का काम कर रहा था. वहां पर उसकी सर्च-एंड-रस्क्यू टीमें भी वहां तैनात थीं, ताकि अगर कोई इजरायली पायलट दुश्मन क्षेत्र में गिर जाए तो तुरंत मदद पहुंचाई जा सके. खास बात ये था कि यह सीक्रेट अड्डा ईरान से महज 1,000 मील दूर है. जिसकी वजह से तेल अवीव की तुलना में इजरायल के लिए इस अड्डे से ईरान के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन चलाना और आसान हो गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल के इस सीक्रेट मिलिट्री अड्डे का राज उजागर होने ही वाला था. चरवाहे की सूचना के बाद इराकी सेना ने जांच के लिए सैनिक भेजे. जिन पर इजरायली एयर फोर्स ने हमला कर दिया. उनमें एक सैनिक की मौत हो गई और दो घायल हुए. बाद में इराक ने दो और यूनिट्स भेजीं, जो वापस लौटकर सबूत लेकर आईं कि हाल ही में वहां सैन्य बल मौजूद थे, लेकिन अब वह अड्डा खाली हो चुका है.

इराक ने यूएस को बताया जिम्मेदार

इसके बाद इराक ने संयुक्त राष्ट्र में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और इस हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया. हालांकि, एक अमेरिकी अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि उस विशेष हमले में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी. अब मामला तीनों देशों के बीच राजनयिक गतिरोध की वजह बन गया है.