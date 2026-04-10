'खामेनेई से भी ज्यादा खूंखार ईरान की नई सरकार...,' IDF के खुलासे ने बढ़ाई ट्रंप-नेतन्याहू की चिंता

Middle East War: पश्चिम एशिया की जंग में भले ही कुछ समय के लिए सीजफायर लगा है, लेकिन युद्ध को लेकर इजरायल-अमेरिका मेंम हलचल पूरी है. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से युद्धविराम की घोषणा के एक दिन बाद इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) ने क्लोज्ड डोर इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में इजरायली संसद नेसेट को बताया कि ईरान की नई लीडरशिप उसके पुरानी लीडरशिप के मुकाबले काफी ज्यादा कट्टरपंथी है.

सत्ता परिवर्तन पर अमेरिका-इजरायल के दावे

'टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के मुताबिक, IDF ने कहा कि ईरान का नया नेतृत्व किसी पारंपरिक धर्मगुरु वर्ग से नहीं बल्कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) से आया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान का IRGC पिछली लीडरशिप के मुकाबले और भी ज्यादा कट्टर है. बता दें कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजरायल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी. वहीं सीजफायर के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का दावा था कि ईरान में बेहद रिप्रोडक्टिव रेजीम चेंज हुआ है.

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नेतन्याहू का ईरान की जनता को संदेश

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान की जनता से 'आतंक के शासन' को उखाड़ फेंकने के लिए कहा था. उन्होंने कहा,' वह समय आ गया है जब आपको सड़कों पर उतरना होगा. लाखों की संख्या में सड़कों पर आएं और इस काम को पूरा करें. उस आतंक के शासन को उखाड़ फेंकें जिसने आपके जीवन को कड़वा बना दिया है, आपका कष्ट और बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. जिस मदद का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वह अब आ गई है और अब एक ऐतिहासिक मिशन के लिए एकजुट होने का समय आ गया है.'

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इजरायली विपक्ष ने की आलोचना

बता दें कि इजरायल के कई विपक्षी नेताओं ने युद्धविराम पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि यह सबसे बड़ी विफलता है, जिससे उबरने में कई साल लग जाएंगे. सीजफायर के बीच इस्लामाबाद इस शनिवार ( 11 अप्रैल 2026) को अमेरिका-ईरान के बीच उच्च स्तरीय वार्ता की मेजबानी करेगा. इस वार्ता का मकसद होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलना, इजरायल-हिजबुल्लाह संघर्ष और ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को लेकर चल रहे मतभेदों का समाधान करना है.