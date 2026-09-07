/इजरायल को फिर 7 अक्टूबर जैसा दहलाने की साजिश? ईरान-हमास मिलकर बना रहे प्लान, तेल अवीव ने किया दावा

Iran To Plan Another October 7: पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच इजरायल का आरोप है कि ईरान उसपर 7 अक्टूबर 2023 जैसा हमला करने की प्लानिंग कर रहा है. 7 अक्टूबर को हमास की ओर से दक्षिणी इजरायल पर हुए हमले में 1,200 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा गया था. हमास और और कुछ अन्य फिलिस्तीनी समूहों ने जमीन, हवा और समुद्र के रास्ते गाजा-इजरायल बॉर्डर को पार किया और सैन्य ठिकानों, कस्बों और नोवा म्यूजिक फेस्टिवल को निशाना बनाया.
रिपोर्ट के मुताबिक, इस नए हमले की योजना ईरान के सभी गुटों को एकजुट करने के मकसद से बनाई जा रही है. दावा किया गया है कि ईरान लेबनान में हिज्बुल्लाह, हमास, यमन में हूती विद्रोहियों और इराक में ईरान समर्थक मिलिशियाओं के साथ मिलकर एक ही ऑपरेशन में अपनी सेनाओं को एकजुट करना चाहता है.
'यरुशलम पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान एक ही समय में इजरायल के खिलाफ कई मोर्चों को एक्टिव करने की प्लानिंग कर रहा है. तेहरान की ओर से प्रतिरोध की धुरी (Axis of Resistance) को वापस एकजुट करने और कई मोर्चों के बीच को-ऑर्डिनेशन को रीन्यू करने की कोशिश के भी संकेत मिले हैं. बता दें कि एक्सिस ऑफ रजिस्टेंट ईरान के नेतृत्व वाला एक अनौपचारिक मिलिट्री संगठन है, जिसमें और भी कई संगठन शामिल हैं. इसका मकसद इजरायल, अमेरिका और अन्य कई क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के प्रभाव का मुकाबला करना है.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हमास के नेतृत्व में हुआ बदलाव भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके नए नेता खलील अल-हय्या के ईरान के साथ अच्छे संबंध बताए जाते हैं. 'यरुशलम पोस्ट' ने इजरायली डिफेंस फोर्स ( IDF) के एक पब्लिश किए गए आकलन का हवाला देते हुए बताया कि हमास और हिजबुल्लाह ने हाल ही के हफ्तों में ईरानी मदद से अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए को-ऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया है.
भले ही ईरान को लगता है कि इजरायल कमजोर पड़ गया है, लेकिन वह अभी भी लेबनान पर हमले जारी रखे हुए है. 7 अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद इजरायल ने गाजा पट्टी पर भी जंग छेड़ दी थी, जिसके बाद 10 अक्टूबर 2025 को युद्धविराम पर हस्ताक्षर किए गए थे. हालांकि, समय-समय पर इस युद्धविराम का उल्लंघन होता रहा है और इजरायली सेना अभी भी गाजा पट्टी के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किए हुए है.