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इजरायल को फिर 7 अक्टूबर जैसा दहलाने की साजिश? ईरान-हमास मिलकर बना रहे प्लान, तेल अवीव ने किया दावा

Iran Planning October 7 Style Attack: इजरायल का दावा है कि ईरान उसपर हमास की तरह 7 अक्टूबर जैसा हमला करने की प्लानिंग कर रहा है. इसके लिए उसने हमास के साथ हाथ भी मिला लिया है. इस हमले को लेकर ईरान की क्या योजना है?

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 07, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:51 AM IST
इजरायल को फिर 7 अक्टूबर जैसा दहलाने की साजिश? ईरान-हमास मिलकर बना रहे प्लान, तेल अवीव ने किया दावा

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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