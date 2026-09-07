/इजरायल को फिर 7 अक्टूबर जैसा दहलाने की साजिश? ईरान-हमास मिलकर बना रहे प्लान, तेल अवीव ने किया दावा

'यरुशलम पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान एक ही समय में इजरायल के खिलाफ कई मोर्चों को एक्टिव करने की प्लानिंग कर रहा है. तेहरान की ओर से प्रतिरोध की धुरी (Axis of Resistance) को वापस एकजुट करने और कई मोर्चों के बीच को-ऑर्डिनेशन को रीन्यू करने की कोशिश के भी संकेत मिले हैं. बता दें कि एक्सिस ऑफ रजिस्टेंट ईरान के नेतृत्व वाला एक अनौपचारिक मिलिट्री संगठन है, जिसमें और भी कई संगठन शामिल हैं. इसका मकसद इजरायल, अमेरिका और अन्य कई क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के प्रभाव का मुकाबला करना है.