जिस क्लस्टर बम पर लगा है 120 देशों में बैन, अमेरिका-UN भी खाता है खौफ, वही ईरान ने 300 मिसाइलों में भरकर इजरायल पर मार दिया?

Israel says Iran is using cluster bombs: मिडिल ईस्ट में चल रही ईरान और इजरायल की जंग अब खतरनाक रूप लेती जा रही है. जारी तनाव के बीच एक बार फिर क्लस्टर बम दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है. इजरायल ने आरोप लगाया है कि हालिया मिसाइल हमलों में ईरान ने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया है, जो दुनिया के कई देशों में प्रतिबंधित माने जाते हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने मंगलवार रात ‘ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-4’ के तहत मिसाइल हमलों की 37वीं लहर शुरू की. यह हमला करीब तीन घंटे तक चला और इसमें लगातार कई मिसाइलें दागी गईं. इजरायल का दावा है कि इन हमलों में करीब 300 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं और इनमें से लगभग आधी मिसाइलों में क्लस्टर बम वॉरहेड लगाए गए थे. हालांकि यह पहली बार नहीं है जब इस हथियार को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो. इससे पहले भी लेबनान युद्ध के दौरान इसके इस्तेमाल पर दुनिया भर में भारी नाराजगी देखने को मिली थी. आइए इस मौके पर समझते हैं पूरी बात.

क्या होते हैं क्लस्टर बम?

सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्लस्टर बम किसे कहते हैं. क्लस्टर बम ऐसे हथियार होते हैं जो हवा में फटकर कई छोटे-छोटे बमों में टूट जाते हैं. ये छोटे बम बड़े इलाके में फैल जाते हैं और कई बार तुरंत नहीं फटते. ब्रिटिश अखबार The Independent की रिपोर्ट के अनुसार, जब क्लस्टर बम हवा में फटता है तो उसमें से दर्जनों छोटे बम निकलते हैं, जो कई किलोमीटर तक फैल सकते हैं. इनमें से कई बम जमीन पर गिरकर भी नहीं फटते और बाद में लैंडमाइन की तरह अचानक विस्फोट कर सकते हैं. यही वजह है कि इन्हें आम नागरिकों के लिए बेहद खतरनाक हथियार माना जाता है.

2006 का लेबनान युद्ध और बड़ा विवाद

क्लस्टर बम को लेकर सबसे बड़ा विवाद 2006 के लेबनान युद्ध के दौरान सामने आया था. उस समय इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच भीषण लड़ाई हुई थी. संयुक्त राष्ट्र (UN) की रिपोर्ट के मुताबिक, उस युद्ध के दौरान लेबनान के दक्षिणी हिस्से में लाखों क्लस्टर बम गिराए गए थे. इनमें से बड़ी संख्या में बम फटे ही नहीं और जमीन पर पड़े रह गए. युद्ध खत्म होने के बाद भी इन अनफटे बमों की वजह से कई साल तक आम लोगों की मौतें और घायल होने की घटनाएं सामने आती रहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र भी हुए थे नाराज

उस समय इस हथियार के इस्तेमाल को लेकर दुनिया भर में भारी आलोचना हुई थी. संयुक्त राष्ट्र की डिमाइनिंग टीमों को लेबनान के सैकड़ों इलाकों में अनफटे क्लस्टर बम मिले थे. इसके बाद अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के कई अधिकारियों ने भी चिंता जताई थी कि इन हथियारों का इस्तेमाल नागरिक इलाकों में नहीं होना चाहिए. रिपोर्टों के मुताबिक, उस समय यह भी कहा गया था कि इजरायल ने कुछ हमलों में अमेरिकी निर्मित क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया हो सकता है.

क्यों खतरनाक माने जाते हैं क्लस्टर बम जैसे हथियार?

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि क्लस्टर बम की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह किसी एक टारगेट पर नहीं गिरता, बल्कि बड़े इलाके में फैल जाता है. यानी अगर यह किसी शहर या आबादी वाले इलाके में गिर जाए तो आम नागरिक भी इसकी चपेट में आ सकते हैं. इसके अलावा इन छोटे बमों के अनफटे रह जाने का खतरा भी ज्यादा होता है. कई बार बच्चे इन्हें खिलौना समझ लेते हैं और छूते ही बड़ा हादसा हो जाता है.

क्लस्टर बम पर 120 से ज्यादा देशों ने लगाया है प्रतिबंध

इन्हीं खतरों को देखते हुए दुनिया के 120 से ज्यादा देशों ने क्लस्टर म्यूनिशन पर प्रतिबंध लगाने वाले अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. हालांकि इजरायल, अमेरिका और ईरान इस समझौते का हिस्सा नहीं हैं. इसलिए इन देशों पर इस प्रतिबंध का कानूनी असर नहीं पड़ता.

ईरान-इजरायल टकराव में फिर बढ़ी चिंता

अब जब इजरायल ने आरोप लगाया है कि ईरान ने हालिया हमलों में क्लस्टर बम वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, तो एक बार फिर इन हथियारों को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल बढ़ता है तो इससे मिडिल ईस्ट में संघर्ष और भी खतरनाक रूप ले सकता है.

3 घंटे तक आसमान से बरसती रहीं ईरान की मिसाइलें

उधर इजरायल पर ईरान अब भयंकर हमला कर रहा है. IRGC के बयान के मुताबिक, हमले में ईरान ने अपने कई आधुनिक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया. इनमें खैबर शेकन, क़द्र और खोर्रमशहर जैसे लंबी दूरी के मिसाइल शामिल हैं. ईरान का कहना है कि उसने कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है.

इजरायल की एयर डिफेंस ने रोकी ज्यादातर मिसाइलें

तेहरान का कहना है कि यह हमला अमेरिका और इजरायल की तरफ से पहले किए गए हमलों के जवाब में किया गया है. इजरायल की सेना IDF का कहना है कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया. हालांकि एक मिसाइल यरुशलम के पास बेइत शेमेश इलाके में खुले क्षेत्र में गिरकर फट गई. राहत की बात यह रही कि इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है. विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर क्लस्टर बम वाली मिसाइल हवा में ही टूट जाए तो उसके छोटे-छोटे बमों को रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है.

आम लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा

इजरायल के सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि क्लस्टर बम का सबसे बड़ा खतरा आम नागरिकों के लिए होता है. इनमें मौजूद छोटे बम अक्सर कारों, दुकानों या खुले में मौजूद लोगों को निशाना बना लेते हैं. कई बार ये बम बच्चों को खिलौने जैसे दिखते हैं और छूते ही विस्फोट हो जाता है. इसी वजह से इजरायली प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर कहीं भी अनफटा बम दिखाई दे तो उसे हाथ न लगाएं और तुरंत अधिकारियों को जानकारी दें.

इजरायल ने भी तेज की जवाबी कार्रवाई

इस बीच इजरायल ने भी जवाबी हमले तेज कर दिए हैं. इजरायली सेना ने बताया कि उसने लेबनान में हिज्बुल्लाह से जुड़े कई ठिकानों पर हवाई हमले किए. सेना के मुताबिक, इन हमलों में हिज्बुल्लाह के नस्सार यूनिट के कमांडर हसन सलामेह को भी मार गिराया गया है.

अब तक कितने लोग हुए प्रभावित?

इजरायल के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, ईरान की तरफ से किए गए हमलों में अब तक 12 लोगों की मौत और 2000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं. मिडिल ईस्ट के जानकारों का कहना है कि अगर यह टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में यह संघर्ष पूरे क्षेत्र को बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकता है.