मिसाइलों की जंग के बीच इजरायल का बाजार 'मुस्कुराया', लागत के गणित ने बदला खेल!

Iran-Israel War, Drone Policy: जंग का असर किसी देश के हथियारों के भंडार पर ही नहीं पड़ता, बल्कि उस देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है. बीते 72 घंटों से मिडिल ईस्ट के आसमान से आग बरस रही है. अमेरिका-इजरायल भले ही दुनिया के सबसे घातक हथियार रखने वाले समृद्ध देश हों, पर उन्हें भी यह चिंता सता सकती है कि ईरान, अपने 'सस्ते' लेकिन घातक ड्रोन और मिसाइल फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स के दम पर यूक्रेन की तरह कई सालों तक लंबा युद्ध खींचकर उन्हें रूस की तरह किसी आर्थिक दलदल में फंसा सकता है. अमेरिका-इजरायल में बने हथियार काफी महंगे हैं, वहीं ईरान ने अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने ड्रोन बेस और मिसाइल फैक्ट्री को कितना समृद्ध कर लिया है, इस खतरे को पेंटागन भी जानता है.

ऐसी तमाम चिंताओं के बीच इजरायल का स्टॉक मार्केट 8.85% चढ़ा तो बहुत से लोगों को अचंभा महसूस हुआ. इजरायल की मजबूती की तमाम वजहें हो सकती हैं. क्योंकि एक्सपर्ट्स का दावा है कि युद्ध सिर्फ जंग के मोर्चे पर नहीं लड़ा जाता यह उसके हथियारों की फैक्ट्री, बजट, प्रोडक्शन पावर यानी ‘कास्ट मैथमेटिक्स’ के जोड़-घटाव से भी लड़ा जाता है.

ईरान युद्ध, ड्रोन - इंटरसेप्टर और पैसे का गणित

अमेरिका-इजरायल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और अन्य की मौत के बाद, तेहरान ने जवाबी कार्रवाई में मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिका के एक-एक मिलिट्री बेस पर प्रचंड हमला करके भारी नुकसान पहुंचाया है. इजरायल तक बैलिस्टिक मिसाइल दागकर ईरान ने जता दिया कि वो झुकेगा नहीं. लेकिन ये भी सच है कि युद्ध भावनाओं से नहीं बल्कि बजट और हथियारों से लड़ा जाता है. आइए आपको युद्ध का गुणा-गणित समझाते हैं.

एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के शाहेद ड्रोन की लागत 35,000 डॉलर यानी करीब 32 लाख रुपए बैठती है. जबकि उसे मार गिराने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 5 करोड़ से 36 करोड़ रुपये तक हो सकती है. इस तरह ईरान का हमला करना सस्ता होगा और बचाव करना महंगा होगा. वैसे भी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि अमेरिका और इजराइल के इंटरसेप्टर स्टॉक कुछ दिनों में खत्म हो सकते हैं.

क्या सस्ता ड्रोन, महंगी मिसाइल से युद्ध जीत सकता है?

हाल ही में आई एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि चीन और रूस के सपोर्ट से ईरान के पास बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन्स और मिसाइलों का जखीरा मौजूद है. उस हिसाब से ईरान को लंबे समय तक युद्ध खींचने में फायदा है, क्योंकि अमेरिका तो अपने डॉलर के दम पर कोई भी नुकसान सह लेगा, वैसे भी ट्रंप टैरिफ बम फोड़कर करोड़ों डॉलर का इंतजाम कर बैठे हैं, लेकिन युद्ध लंबा खिंचा तो खाड़ी देशों की चमक धुंधली पड़ सकती है.

एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल ईरान के हथियारों के जखीरे में कथित तौर पर लगभग 80,000 ड्रोन मौजूद हैं.

वहीं युद्ध के हालातों के बीच ईरान के मासिक ड्रोन उत्पादन की क्षमता करीब 500 ड्रोन प्रति महीना बताई जा रही है.

अगर ईरान पूरी ताकत झोंक दे तो शुरुआती अनुमान के मुताबिक वो अगले 30 दिन यानी एक महीने तक रोजाना 2500 से ज्यादा ड्रोन हमले कर सकता है. इतने ड्रोन से दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम में लगा एआई सिस्टम गड़बड़ा सकता है. रविवार को एक खबर आई कि अमेरिका के सहयोगी देश ने इंटरसेप्टर से मिसाइल दागी वो दुश्मन का ड्रोन हवा में दागने के लिए निकली लेकिन वापस लौट आई. यानी भले ही अमेरिका सुपरपावर हो लेकिन जीत-हार की संभावना से इतर लड़ने का मामला फिलहाल 50-50 लग रहा है.

इजरायल की क्षमता की बात करें तो उसका आयरन डोम पिछले साल यानी अगस्त 2025 में उस वक्त फेल हुआ था, जब इजरायल के हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की थी. आयरन बीम की बात करें तो इजराइल का Iron Beam लेजर सिस्टम प्रति शॉट महज 200 से 1000 रुपये की लागत पर ईरान का ड्रोन दूर से गिरा सकता है. पहली नजर से देखने में ये इजरायल के लिए विन-विन सिचुएशन दिखती है. अभी उसके सिर्फ 1-2 आयरन बीम सिस्टम ऑपरेशनल हैं लेकिन वो सभी इजरायल में हैं. उसके गल्फ बेस पर कोई लेजर डिफेंस नहीं, यानी यह टेक्नोलॉजी आशाजनक है, लेकिन अभी स्केल पर उपलब्ध नहीं है.

ईरान के पास क्या ऑप्शन है?

रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है. अमेरिका की ताकत डॉलर है. ईरान की ताकत ‘मात्रा’ है. अमेरिका की ताकत ‘तकनीक’ है. ईरान की ताकत जज्बा है. यानी अगर युद्ध लंबा खिंचता है, तो कम लागत वाले हथियारों का दबाव बढ़ सकता है. एक 30 से 35 हजार रुपये की लागत वाला ड्रोन अमेरिका के सैकड़ों करोड़ के F-16 विमानों को गिरा सकता है. यानी मामला इतना आसान नहीं है, जितना दिखता है.

हालांकि दूसरी ओर सच्चाई ये भी है कि ड्रोन सटीकता में सीमित हैं. एयर डिफेंस मल्टी-लेयर सिस्टम उन्हें आसानी से मार गिराते हैं. अमेरिका को पश्चिमी देशों से भी सैन्य मदद मिल सकती है. उसका इंटेलिजेंस और प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक अद्भुत है.

जब खतरा इतना बड़ा तो इजरायल का शेयर बाजार क्यों चढ़ा?

बिजनेस चैनलों की रिपोर्ट्स के मुताबिक TA-35 इंडेक्स 4% से ज्यादा ऊपर है और तेलअवीव स्टॉक एक्सचेंज करीब 9% उछाल पर है. इस पर एक्सपर्ट का मानना है कि मार्केट डर से नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं से भी संचालित होता है.

ईरान की चुनौतियां भी कम नहीं हैं. उसका एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हुआ है. लॉन्चरों की कमी मिसाइल भंडार के पूरा इस्तेमाल में बाधा बन सकती है. लगातार हवाई हमले उसकी क्षमता को घटा सकते हैं. हालांकि खामेनेई की मौत के बावजूद ईरान में नई अंतरिम परिषद का गठन यह दिखाता है कि उसकी सत्ता संरचना बिखरी नहीं है.

खैर बाजार, दुनिया के रणनीतिक मूव्स को बखूबी समझता है, वो मामूली खतरे की आशंका से गिर जाता है. लेकिन इजरायल के शेयर मार्केट को लगता है कि उनका देश बहुत जल्द निर्णायक बढ़त बना सकता है. ईरान के कथित प्रचंड मिसाइल हमलों की मार उस पर न के बराबर पड़ी है. दीर्घकालिक खतरा लगातार कम हो सकता है. यानी बाजार फिलहाल Decisive Victory को प्राइस कर रहा है. इसलिए चढ़ रहा है.

हालांकि ये जरूरी नहीं कि ये ट्रेंड स्थाई हो. आगे इसमें बदलाव यानी मार्केट में गिरावट आ सकती है, लेकिन अभी ऐसा कहना महज कयासबाजी ही होगा.