इजरायल की इस हरकत पर भारतीयों को क्यों आया गुस्सा? सोशल मीडिया पर निकाली भड़ास, IDF ने मांगी माफी

Israel Shows Wrong Indian Map: इजरायल और ईरान के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है. इस बीच इजरायल की एक गतविधि ने भारत मे विवाद खड़ा कर दिया. दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्स ने शुक्रवार 13 जून 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर भारत की सीमाओं को गलत तरह से पेश कर दिया, जिसको लेकर इंटरनेट पर हंगामा मच गया. भारतीय यूजर्स इसपर गुस्सा जाहिर करने लगे.

गलत दिखाया भारतीय मैप

दरअसल इजरायल ने 'X'पर शेयर किए अपने पोस्ट में भारतीय नक्शे में जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान और अरुणांचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखा दियाय. वहीं कई उत्तर-पूर्वी इलाकों को नेपाल से जोड़ा गया, जिसको लेकर भारतीय यूजर्स ने कड़ी आपत्ति जाहिर की. वहीं IDF ने भी विवाद बढ़ने पर माफी मांगी.

Iran is a global threat. Israel is not the end goal, it’s only the beginning. We had no other choice but to act. pic.twitter.com/PDEaaixA3c — Israel Defense Forces (@IDF) June 13, 2025

IDF की ओर से एक ग्राफिकल वर्ल्ड मैप पोस्ट किया गया था. इसमें दिखाया गया धा कि ईरानी मिसाइलें दुनिया के किन-किन हिस्सों तक टारगेट कर सकती हैं. पोस्ट में लिखा था,' "ईरान एक वैश्विक खतरा है. इजरायल उसका आखिरी टारगेट नहीं है. यह तो केवल शुरुआत है. हमारे पास कार्रवाई करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था.'

लोगों का फूटा गुस्सा

सोशल मीडिया यूजर्स ने IDF के इस पोस्ट में तुरंत मैप की गलतियों को पकड़ लिया. भारतीय नागरिकों ने इसपर आपत्ति जताई क्यों कि यह भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता पर सीधा सवाल खड़े करता है. लोग इस पर तरह-तरह के रिएक्शंस देने लगे. एक यूजर ने लिखा,' कृपया भारत की सीमाओं को सही करें. ऐसी गलतियां न करें.' दूसरे यूजर ने लिखा,'इजरायल ने कश्मीर को पाकिस्तान और अरुणांचल को चीन का हिस्सा दिखाया. इसे तुरंत हटाएं.' यूजर्स IDF से इस गलती को ठीक करने की मांग करने लगे.

IDF की सफाई

IDF ने विवाद बढ़ता देख एक जवाबी पोस्ट जारी किया, जिसमें लिखा,' यह पोस्ट महज इलाके का एक चित्रण है. यह मैप सीमाओं को सटीक रूप से दर्शाता नहीं है. इस तस्वीर के कारण हुई किसी भी गलती के लिए हम क्षमा चाहते हैं.'

This post is an illustration of the region. This map fails to precisely depict borders. We apologize for any offense caused by this image. — Israel Defense Forces (@IDF) June 13, 2025

इसके अलावा भारत में इजरायल के राजदूत ने भी इस पोस्ट पर सफाई पेश की.

Bad unintended inphographics. already asked to get removed/fixed. https://t.co/J0VbhxymVK — Reuven Azar (@ReuvenAzar) June 13, 2025

उन्होंने लिखा,' यह एक खराब अनपेक्षित इन्फोग्राफिक है. पहले ही हटाने/ठीक करने के लिए कह दिया गया है.'