यहूदी देश को 'कैंसर' कहने पर इजरायल का पलटवार, पाकिस्तान को बता दिया 'आतंकी' देश

Israel Slams Pakistan: ये पहला मौका है जब इजरायल सरकार ने पाकिस्तान पर पहली बार सार्वजनिक तौर पर हमला बोला है. इसके पहले पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजरायल के गाजा पट्टी पर हमलों को लेकर उन्हें कैंसर तक कह दिया था. हालांकि इजरायल के पलटवार के बाद तुरंत ही ख्वाजा आसिफ ने वो पोस्ट रिमूव कर दिया.
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अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की चर्चा के बीच इजरायल ने पाकिस्तान के यहूदी देश को कैंसर कहने वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया है. अब तक पाकिस्तान पर टिप्पणी करने से बचने वाले इजरायल पहली बार खुलकर पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए उसे आतंकी देश बता दिया है. ईरान और इजरायल के बीच चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान खुद को एक मध्यस्थ की भूमिका में पेश करने की कोशिश कर रहा था. लेकिन इसी बीच एक ऐसा बयान सामने आया, जिसने पूरे समीकरण को बदलकर रख दिया. दरअसल, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में इजरायल को 'कैंसरग्रस्त' कह दिया था. पाकिस्तान के इस बयान पर इजरायल भड़क उठा.
पाकिस्तान के इस बयान पर इजरायल को यह टिप्पणी न सिर्फ अपमानजनक लगी, बल्कि ऐसे समय में बेहद गैर-जिम्मेदाराना भी, जब पाकिस्तान खुद शांति स्थापित करने की बात कर रहा है. इजरायल ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए साफ कर दिया कि इस तरह की भाषा किसी भी तरह की कूटनीतिक कोशिशों को कमजोर करती है. उसने यह भी संकेत दिया कि अगर कोई देश सच में मध्यस्थ बनना चाहता है, तो उसे निष्पक्ष और संतुलित रवैया अपनाना होगा. इस घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे हैं. एक तरफ वह शांति वार्ता की बात करता है, तो दूसरी तरफ उसके शीर्ष नेता के बयान से माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है.
ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में प्रस्तावित वार्ता से पहले माहौल पहले ही तनावपूर्ण था, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान ने इसे और भड़का दिया. उन्होंने एक पोस्ट के जरिए इजरायल पर तीखा हमला बोला और उसे 'दुष्ट' तथा 'मानवता के लिए शाप' तक कह डाला. ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब पाकिस्तान में अहम बातचीत की तैयारी हो रही है, उसी समय इजरायल लेबनान में कथित तौर पर नरसंहार कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि गाजा से शुरू हुआ हिंसा का सिलसिला अब ईरान और लेबनान तक फैल चुका है, जहां निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. अपने बयान में उन्होंने फलस्तीनी मुद्दे का जिक्र करते हुए इजरायल के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की. उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में पहले से ही हालात नाजुक बने हुए हैं और कूटनीतिक प्रयास जारी हैं.
पाकिस्तान के रक्षामंत्री आसिफ के तीखे शब्दों पर बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कड़ी आपत्ति जताई. इजरायली पीएम कार्यालय ने साफ कहा कि किसी भी देश द्वारा इजरायल के विनाश की बात करना न केवल निंदनीय है, बल्कि यह पूरी तरह अस्वीकार्य भी है. खासकर तब, जब वही देश खुद को शांति का निष्पक्ष मध्यस्थ बताने की कोशिश करता है. इस बीच, ईरान की सरकारी मीडिया संस्था तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी. एजेंसी के अनुसार, पाकिस्तान में प्रस्तावित वार्ता को फिलहाल रोक दिया गया है. यह फैसला तब तक लागू रहेगा, जब तक इजरायल लेबनान में अपने सैन्य अभियान को बंद नहीं करता. इस घटनाक्रम ने मिडिल ईस्ट की पहले से ही जटिल स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है, जहां हर बयान और प्रतिक्रिया कूटनीतिक समीकरणों पर गहरा असर डाल रही है.
इजरायल की विदेश नीति में एक अहम बदलाव देखने को मिल रहा है. पहली बार इजरायल सरकार ने खुले तौर पर पाकिस्तान की आलोचना की है. इससे पहले भारत में इजरायल के राजदूत भी यह संकेत दे चुके थे कि उनका देश पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता. राजदूत ने साफ तौर पर कहा था कि गाजा में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय स्थिरता बल, जिसकी चर्चा डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में हो रही है, उसमें पाकिस्तानी सेना की भागीदारी इजरायल को मंजूर नहीं होगी. यह बयान दोनों देशों के बीच बढ़ते अविश्वास को दर्शाता है और क्षेत्रीय राजनीति में एक नए समीकरण की ओर इशारा करता है.
ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को थामने की कोशिशों के बीच पाकिस्तान खुद को एक अहम कूटनीतिक खिलाड़ी के रूप में पेश कर रहा है. इस्लामाबाद में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच दो हफ्ते के संभावित सीजफायर को लेकर बातचीत जारी है, और पाकिस्तान इसे अपनी बड़ी राजनयिक उपलब्धि के तौर पर देख रहा है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो यहां तक कह दिया है कि पाकिस्तान एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में उभर रहा है. उनके इस बयान से साफ है कि इस पूरी प्रक्रिया को पाकिस्तान अपनी वैश्विक छवि मजबूत करने के अवसर के तौर पर देख रहा है. लेकिन इस दावे पर सवाल भी उठने लगे हैं. इजरायल ने पाकिस्तान की भूमिका पर संदेह जताते हुए कहा है कि जब उसके रक्षा मंत्री ही इजरायल के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसकी मध्यस्थता को निष्पक्ष कैसे माना जा सकता है?
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