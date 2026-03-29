सदियों में पहली बार इजरायल ने पाम संडे प्रेयर पर लगाई रोक, कैथोलिक धर्मगुरुओं को चर्च जाने से रोका; ईसाइयों ने जताई नाराजगी

Iran-Israel War: ईरान और इजरायल के बीच लगभग एक महीने से जंग जारी है. इस जंग में जहां इजरायल लगातार ईरान पर हमला कर रहा है तो वहीं ईरान भी इजरायल के कई शहरों में ताबड़तोड़ बमों की वर्षा कर रहा है. इसको देखते हुए इजरायल ने कई सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को लेकर सख्त पाबंदी लगाई है. अब इस बीच कैथोलिक चर्च के लैटिन पैट्रियार्कट ने आरोप लगाया है कि इजरायली पुलिस ने कैथोलिक लीडर्स को पाम संडे पर चर्च ऑफ होली सेपल्चर में प्रार्थना सभा यानी मास के आयोजन के लिए प्रवेश करने से रोक दिया. यह सदियों में पहली बार हुआ है.

पाम संडे पर पाबंदी?

ईरान के साथ जारी जंग के चलते मिसाइल हमलों से बचाव के लिए यरूशलम के मुख्य पवित्र स्थल बंद है, जिनमें चर्च भी शामिल है. ऐसे में पाम संडे पर मास के आयोजन पर पाबंदी को लेकर कैथोलिक चर्च ने पुलिस की कार्रवाई को अनुचित बताया. इस फैसले के चलते कार्डिनल पियरबतिस्ता पिज्जाबल्ला और पवित्र भूमि में कस्टोस के मुखिया समेत चर्च के 2 सीनियर अधिकारी उस जगह पर पाम संडे नहीं मना पाए जहां ईसाइयों का मानना है कि वहां यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था.

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जंग के चलते प्रार्थना पर रोक

इजरायली पुलिस का कहना है कि उन्होंने शनिवार ( 28 मार्च 2926) को कैथोलिक चर्च को सूचना दी थी कि सुरक्षा को देखते हुए पुराने शहर की संकीर्ण गलियों में इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट की सीमित पहुंच और अनसेफ हाउसिंग को देखते हुए पाम संडे को प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता है. हालांकि, लैटिन पैट्रियार्कट ने कहा कि 28 फरवरी 2026 को ईरान जंग शुरू होने के बाद से चर्च ऑफ द होली सेपुलचर में निजी प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने कहा,' यह स्पष्ट नहीं है कि रविवार की प्रार्थना सभा और दोनों पुजारियों की उपस्थिति में क्या अंतर था.'

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ईसाइयों ने जताई नाराजगी

इस पाबंदी को लेकर लैटिन पैट्रियार्कट के प्रवक्ता फरीद जुब्रान ने कहा,' यह ईसाइयों के लिए बेहद पवित्र दिन है और हमारी राय में ऐसे फैसले या ऐसी कार्रवाई का कोई जस्टिफिकेशन नहीं था.' जुब्रान ने कहा कि चर्च ने रविवार ( 29 मार्च 2026) को उन्होंने पुलिस से पब्लिक प्रेयर मीटिंग के बदले निजी प्रार्थना सभा के लिए कुछ धार्मिक नेताओं को चर्च में एंट्री देने की अनुमति मांगी थी.पैट्रियार्कट का कहना है कि इस फैसले ने लोगों से उनके पूजा करने की स्वतंत्रता छीनी है.