जो शेर की तरह खुद को... ईरान पर हमले से पहले नेतन्याहू ने मुकद्दस दीवार पर क्या लिखा था? क्या है इसके मायने

Israel Strike on Iran: इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान सहित कई जगहों पर जोरदार हमला किया है. हमलों की वजह से ईरान दहल गया है. इजराइली ड्रोन और मिसाइलों की वजह से चारों- तरफ हाहाकार मचा हुआ है. इजराइल ने ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है. जिसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्टर्न वॉल पर ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू करने से पहले छोड़ा था. इसका मतलब क्या है आइए जानते हैं.

नेतन्याहू ने छोड़ा लेटर

ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू होने से पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्टर्न वॉल पर एक लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा है कि एक ऐसा राष्ट्र जो शेरनी की तरह उठता है और शेर की तरह खुद को ऊपर उठाता है. वेस्टर्न वॉल क्या है और यह क्यों नोट रखा जानते हैं इसे विस्तार के साथ.

क्या है वेस्टर्न वॉल?

वेस्टर्न वॉल को वेलिंग वॉल या कोटेल के नाम से भी जाना जाता है. यह यहूदियों का एक धार्मिक स्थल है. जो यरुशलम के पुराने शहर में स्थित है. यहूदियों के लिए यह दीवार धार्मिक दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है. यहां पर लोग प्रार्थना भी करते हैं. यहां पर नोट रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. लोगों का मानना है कि यहां पर की गई प्रार्थनाएं सीधे भगवान तक पहुंचती हैं. यहीं पर हमले से एकदिन पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने लेटर रखा था.

Prime Minister Benjamin Netanyahu placed a note in the Western Wall yesterday with the verse: 'A people that rises up as a lioness, and as a lion lifts himself up'.

