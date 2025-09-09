इजरायल का कतर पर 'विध्वंसक' हवाई हमला, धुआं-धुआं हुआ दोहा, हमास के नेताओं को बनाया निशाना

Israel strike on Qatar: मीडिल ईस्ट में एक बड़ा तनाव पैदा हो गया है. इजरायल ने कतर में हमास के बड़े नेताओं पर हमला किया है. यह हमला दोहा के कटारा इलाके में हुआ. चश्मदीदों ने बताया कि कई विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं. इजरायली सेना ने जिस इमारत को निशाना बनाया, वह पूरी तरह नष्ट हो गई.
एक्सियोस ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से बताया कि कतर की राजधानी में हुए ये विस्फोट इजरायली लोगों की हत्या के जवाब में था. दरअलल, हाल ही में जेरूशलम में भारी गोलीबारी हुई थी, जिसमें कम से कम पांच इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे. हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी. इजरायली सेना ने दोहा में हमास नेतृत्व पर हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि उसने हमास के सीनियर नेतृत्व पर सटीक हमला किया. यह हमला हमास के निर्वासित गाजा प्रमुख और टॉप वार्ताकार खलील अल-हय्या समेत हमास लीडरों को निशाना बनाकर किया गया था.
इजरायली सेना ने कोई विवरण दिए बिना कहा, 'आईडीएफ और आईएसए (सुरक्षा एजेंसी) ने हमास आतंकवादी संगठन के वरिष्ठ नेतृत्व को निशाना बनाकर सटीक हमला किया.' बयान में आगे कहा गया है,' सालों से हमास नेतृत्व के ये सदस्य आतंकवादी संगठन के अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं और 7 अक्टूबर के क्रूर नरसंहार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं. ये इजरायल राज्य के खिलाफ युद्ध का संचालन और प्रबंधन कर रहे हैं.'
इजरायल ने दोहा में उस जगह पर हमला किया, जहां फिलिस्तीनी समूह का पॉलिटिकल ब्यूरो मौजूद है. हमास नेता लंबे वक्त से कतर में रहे हैं. उन्होंने गाजा पट्टी में हुए हालिया युद्ध से पहले भी कई सालों तक हमास और इजरायल के बीच वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है.
इजरायली सेना ने कहा कि उन्होंने हमले से पहले सटीक हथियारों और अतिरिक्त खुफिया जानकारी के इस्तेमाल समेत नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कदम उठाए. हमास के टॉप नेतृत्व पर यह ताजा हमला गाजा सीजफायर और इजरायली बंधकों की रिहाई पर बातचीत को और जटिल बना सकता है. वहीं, कतर ने हमास अधिकारियों को निशाना बनाकर किए गए 'कायरतापूर्ण' इजरायली हमले की निंदा की है.