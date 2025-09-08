Israel Supreme Court: इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में इजरायल पर लगातार संगीन आरोप लग रहे हैं. आरोप है कि इजरायल की वजह से गाजा के अंदर बड़ी तादाद में लोग भूखे मर रहे हैं. हालांकि इडरायल ने इस तरह के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि अगर हम ऐसा करते तो क्या अब तक कोई जिंदा होता लेकिन अब खुद इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने नेतन्याहू सरकार की पोल खोल दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार उन फिलिस्तीनियों को न्यूनतम जीवनयापन के लिए जरूरी खाने से भी वंचित रखा है जो उसकी हिरासत में हैं.

फिलिस्तीनी कैदियों को दिन में तीन बार खाना जरूरी

अदालत ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे कैद फिलिस्तीनियों को मिलने वाले भोजन की मात्रा बढ़ाएं और उसकी गुणवत्ता में सुधार करें. तीन जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि इजरायली सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है कि फिलिस्तीनी कैदियों को दिन में तीन बार भोजन दिया जाए ताकि उनके 'न्यूनतम अस्तित्व स्तर' को यकीनी बनाया जा सके. अदालत ने अधिकारियों को इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया.

लोगों को भूखा मार रही इजरायली एजेंसियां

इजरायल की सर्वोच्च जवाबदेही संस्था के रूप में सुप्रीम कोर्ट व्यक्तियों और संगठनों की शिकायतें सुनता है. जैसे गाजा में खाना और दवाओं की आपूर्ति पर रोक या इस मामले में दो इजरायली मानवाधिकार संगठनों के जरिए दाखिल शिकायत, जिसमें कहा गया कि सुरक्षा एजेंसियां फिलिस्तीनी कैदियों को खाने से वंचित करने की 'व्यवस्थित नीति' चला रही हैं.

हमें सबसे बुरा दुश्मन नहीं बनना चाहिए: इजरायली सुप्रीम कोर्ट

एक अन्य याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार ने जानबूझकर कैदियों के भोजन पर रोक लगाई, जिससे फिलिस्तीनियों को जंग के दौरान कुपोषण और भूखमरी का सामना करना पड़ा. अदालत ने कहा,'हम यहां आरामदायक जीवन या आनंद की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कानून के जरिए जरूरी बुनियादी जीवन-शर्तों की बात कर रहे हैं. हमें अपने सबसे बुरे दुश्मनों के तरीकों में शामिल नहीं होना चाहिए.'

इजरायली में अब तक 61 फिलिस्तीनी कैदियों की मौत

इजरायली सेना ने गाजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बड़ी तादाद में फिलिस्तीनियों को संदिग्ध आतंकवादी संबंधों के आरोप में हिरासत में लिया. हजारों लोगों को महीनों तक कैंपों और जेलों में बिना आरोप रखे जाने के बाद रिहा किया गया, जिन्होंने भीड़भाड़, कम भोजन, इलाज की कमी और खुजली (स्केबीज) जैसी बीमारियों से जूझने की गवाही दी. युद्ध शुरू होने के बाद से फिलिस्तीनी अधिकारियों ने कम से कम 61 फिलिस्तीनियों की मौत इजरायली हिरासत में दर्ज की है. मार्च में 17 वर्षीय फिलिस्तीनी कैदी की मौत हो गई, डॉक्टरों ने इसकी मौत की वजह भुखमरी बताया.

23 महीने से चुप है सुप्रीम कोर्ट

हालांकि सुप्रीम कोर्ट का काम सरकार को उसकी नीतियों की वैधता पर सलाह देना है लेकिन 23 महीने लंबी इजरायल-हमास जंग में न्यायपालिका ने शायद ही कभी सरकार के कदमों पर सवाल उठाया हो. 7 अक्टूबर 2023 को हमास के दक्षिणी इजरायल पर हमले में 1200 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे. तब से इजरायल ने बढ़ती अंतरराष्ट्रीय आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि उसका हर कदम हमास को हराने के लिए जरूरी है.