'भूल गए क्या...'? लादेन तुम्हारी ही धरती पर मारा गया, UN में इजरायल ने पाकिस्तान को धोया

Hindi Newsदुनिया

Israel on Pakistan: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजराइल ने पाकिस्तान पर एक बड़ा आरोप लगाया है. इजरायल ने कहा पाकिस्तान यह सच्चाई नहीं बदल सकता है कि अलकायदा सरगना ओसामा-बिन लादेन को उसकी जमीन पर पनाह मिली और वहीं पर उसका अंत हुआ.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 13, 2025, 04:37 PM IST
Osama Bin Laden: एक वक्त था जब आतंकी ओसामा बिन लादेन ने कई देशों में कहर बरपाया था. पाकिस्तान लंबे समय तक लादेन को पनाह देता रहा. अब इस पर इजरायल ने भी पाकिस्तान को घेरा है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजरायल के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत डैनी डैनन ने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान यह सच्चाई नहीं बदल सकता है कि अलकायदा सरगना ओसामा-बिन लादेन को उसकी जमीन पर पनाह मिली और वहीं पर उसका अंत हुआ. जब वह मारा गया तो कोई ये क्यों नहीं पूछा कि उसे पाकिस्तान में शरण क्यों दी गई? आज भी यही सवाल पूछा जाना चाहिए अगर ओसाम बिन लादेन को कोई छूट नहीं थी तो हमास को भी कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं. 

पाकिस्तान ने की थी टिप्पणी
इजराइल ने ये टिप्पणी तब की जब पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने कतर के खिलाफ इजरायल के अवैध और अकारण आक्रमण की कड़ी निंदा की. इसके अलावा इसे आक्रामकता के व्यापक और सुसंगत पैटर्न का हिस्सा बताया जो क्षेत्रीय शांति को कमजोर करता है. पाकिस्तानी दूत ने इजरायल पर गाजा में क्रूर  सैन्य कार्रवाइयों और सीरिया, लेबनान, ईरान और यमन में बार-बार सीमा पार हमलों के जरिए अंतरराष्ट्रीय कानून का बार-बार उल्लंघन करने का आरोप लगाया. 

इजरायली प्रतिनिधि ने याद किया हमला
जिसके बाद इजरायली प्रतिनिधि डैनन ने कहा कि  (9/11), इजरायल के लिए 7 अक्टूबर की तरह आग और खून का दिन था. उन्होंने याद दिलाया कि 9/11 के हमलों के बाद सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी देश आतंकवादियों को पनाह नहीं देगा, न ही उन्हें धन देगा और न ही उन्हें शरण देगा. ऐसा करने वाली कोई भी सरकार इस कानून का उल्लंघन करती है. इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने लादेन को पनाह दी थी. 

